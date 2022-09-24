تراند اليوم : "فلسطين ستيريو" يفوز بأفضل فيلم عربي في مهرجان نيودلهي

نيودلهي - الخليج 365

فاز فيلم "فلسطين ستيريو" للمخرج رشيد مشهراوي بجائزة أحسن فيلم عربي في "مهرجان نيودلهي السينمائي الدولي" في دورته الخامسة التي أقيمت مؤخرا.

وتسلَّم الجائزة القائم بأعمال السفير لدولة فلسطين في الهند وائل البطريخي الذي ألقى كلمة شكر باسم المخرج مشهراوي وباسم سفارة فلسطين وباسم الشعب الفلسطيني، تحدث فيها حول أهمية السينما الفلسطينية في تجسيد الهوية الفلسطينية وكذلك دورها في النضال الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال والكرامة، معتبراً أنَّ هذه الجائزة هي "أجمل هدية لأطفال وشعب فلسطين لأنها ستكون دافعاً لهم للاهتمام بالسينما لإظهار مواهبهم رغم صعوبة الحياة التي يعيشونها في ظل الاحتلال".

تدور أحداث فيلم "فلسطين ستيريو" بين مخيّم جنين وآخر برام الله، ويتحدّث عن مواجهة الاحتلال والفساد من خلال قصّة الشقيقين "ميلاد" الملقّب بـ"ستيريو"، و"سامي"، اللذين يقرّران العمل في تأجير وتشغيل معدّات الصوت (دي جي) في المناسبات كوسيلة لتوفير المال بغرض الهجرة من مخيّم جنين إلى كندا.