تراند اليوم : برنامج رؤية غزة 2020 ( التسجيل هنا ) عبر موقع الاغاثة الكاثولوكية

متابعات-الخليج 365/ إنطلاقاً من واجبنا نحو دعم الشباب للحصول على فرصة عمل نقدم لكم رابط التسجيل ببرنامج رؤية غزة 2020 .وأعلن جاك بيرن مدير برنامج رؤية غزة 2020، عن إطلاق البرنامج لتدعيم سبل العيش بقطاع غزة، والذي تنفذه مؤسسة خدمات الإغاثة الكاثوليكية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وقال جاك خلال مؤتمر صحفي عقد ببيت الصحافة في مدينة غزة وسط حضور عدد من رؤساء شركات ومؤسسات عاملة في القطاع "يعد هذا المشروع أحد الأعمدة الأربعة لبرنامج رؤية غزة 2020 ويهدف لهدفين أساسيين حيث إن الأول هو مساعدة الفئات المتضررة من الازمات للتكيف مع الضغوطات والصدمات المختلفة التي قد يتعرضون لها عن طريق توفير احتياجاتهم الأساسية من مواد غذائية وغير غذائية في أوقات الطوارئ حسب احتياجاتهم وأولوياتهم".

وأضاف إن الهدف الثاني يتمثل في توفير الدعم اللازم لتحسين سبل العيش للفئات الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة مع التركيز على فئة النساء والشباب".

وأكد جاك أن المشروع يتضمن دعم فرص التشغيل المؤقت للعمال المهرة وغير المهرة وتوفير فرص التدريب الوظيفي والتشغيل المؤقت لخريجي الجامعات والمعاهد المهنية والصناعية ودعم المشروعات متناهية الصغر المدرة للدخل, ودعم لترميم أو لتحسين وتوسعة المشروعات المتضررة من الازمة الاخيرة على قطاع غزة .

وقال "نعلن عن نظام عبر الموقع www.eg2020.ps لخدمات دعم سبل العيش والذي يتقاطع مع هدف المشروع الثاني والذي سيتيح الفرص لعشرات الالاف من الراغبين في التسجيل الحصول على إحدى الفرص".

وتابع جاك "يتمتع نظام التسجيل بشفافية وفعالية في التسجيل وإدارة البيانات ويوفر النظام تغذية راجعة للمتقدمين حيث يجمع معلومات حول المستوى التعليمي والمهارات التي يتمتع بها مقدم الطلب بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بمستوى الفقر والتهميش كمستوى دخل الأسرة مقارنة مع عدد أفرادها وحالتهم من حيث الاعاقة والامراض المزمنة والنساء المعيلات للأسر ومعايير اخرى.

وأشار إلى أن النظام يوفق ما بين مهارات وتخصصات المسجلين كمستفيدين من البرنامج واحتياجات المشغلين في غزة بكافة المجالات والذين بإمكانهم ايضا التسجيل عبر الصفحة الالكترونية في صفحة تسجيل المشغلين.

وبيّن جاك أنه سيتم التوفيق بين العمال والخريجين مع المشغلين من الاتحادات الصناعية والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ورياض الاطفال ومصانع الخياطة والمؤسسات الزراعية وقطاعات أخرى .

وأكد أن المشروع سيوفر فرص تدريب ودعم فني للعاملين المستفيدين من كافة الخدمات التشغيلية ليمكنهم ويؤهلهم للحصول على فرص العمل .

وقال جاك" يقدم المشروع منح للشباب والنساء الراغبين في انشاء مشروعات صغيرة مدرة للدخل عن طريق تدريبهم وتمكينهم في مجال انشاء وإدارة المشروعات الصغيرة المدرة للدخل ثم توفير منح للبدء في انشاء تلك المشروعات".

وتابع" سيوفر البرنامج منح صغيرة للمشروعات التي تضررت خلال الازمة الاخيرة على قطاع غزة بهدف إعادة إصلاحها أو توسعتها ".

ونوه جاك إلى أنه في برنامج التشغيل المؤقت سيتم العمل مع كافة القطاعات الخدماتية وحسب الاولويات الموسمية لتلك القطاعات وبناء نتائج تحديد الاحتياجات والمعلومات الواردة من قطاعات المشغلين .

وأشار إلى الميزات التي جعلت المشروع مميز عن غيره حيث منها الشفافية والنزاهة وفاعلية التسجيل واختيار المستفيدين والدعم الفني والتدريبات التي سيوفرها للمستفيدين واستجابة البرنامج للاحتياجات التشغيلية لقطاعات الخدمات المختلفة بغزة وتعزيزي المسؤولية والمسائلة للمستفيدين من البرنامج عن طريق تفعيل اليات التغذية الراجعة والتواصل مع المستفيدين من خلال البرنامج والعديد من الوسائل الأخرى .

وأكد جاك أن البرنامج يسعى لتمكين الفئات الاكثر فقرا وتهميشً اقتصاديا والعمل على تدريب وتقوية مهارات العمل والخريجين لتتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة خلال الخمس سنوات القادمة.

ونوه إلى وجود مخطط لكل برنامج, حيث أن المشروع سيشمل خدمات اساسية من التشغيل المؤقت للعمال المهرة وغير المهرة وسيستهدف خلال الخمس سنوات القادمة ما يقارب 10135 عامل من العمال العاطلين عن العمل وبرنامج التدريب المهني لخريجي الجامعات سيستهدف 2100 خريج, في حين سيتم تدريب 900 شخص من الشباب والنساء على دورات متخصصة في انشاء المشروعات الصغيرة المدرة للدخل و سيتم اختيار افضل 600 دراسة جدوى قدمت من المتدربين لدعمهم وتوفير منح صغيرة لإعادة تطوير 120 مشروع متضرر.

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