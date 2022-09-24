تراند اليوم : 6 فلسطينيين يتأهلون لنهائيات برنامج ارب ايدول على الـ ام بي سي .. تعرف عليهم

بيروت - الخليج 365

تأهل 6 مشتركين من فلسطين للمرحلة النهائية من برنامج Arab Aidol، الى جانب 19 مشتركا من بقية الدول العربية، وهم أمير دندن، شادي دكوار، نادين الخطيب، نادر حمودة، يعقوب شاهين، روان عليان.

وكانت المتسابقة من غزة روان عليان قد تم استبعادها من قبل اللجنة المكونة من الفنانة أحلام وسلمان الشافعي والفنان وائل كفوري والنجمة نانسي عجرم من المسابقة، ثم عادت ومنحتها فرصة أخرى لتأكيد موهبتها عبر العروض المباشرة.

ومن المقرر ان تبدأ المرحلة النهائية، وهي مرحلة العروض المباشرة الاسبوع المقبل، والتي سيغني خلالها المشتركين امام الجمهور مباشرة.