تراند اليوم : هل فعلا سعد لمجرد مثلي الجنسية أم حيلة للتخلص من تهمة الاغتصاب ؟

باريس ـالمشرق نيوز

بعد الأخبار التي انتشرت عن إطلاق سراح الفنان المغربي سعد لمجرد بكفالة مالية، انتشرت شائعات غير دقيقة عن أن لمجرد لجأ إلى حيلة للتخلص من تهمة الاغتصاب، واعترف أثناء التحقيق بميوله الجنسية إلى أبناء جنسه مما قد ينهي الملف وينفي الإغتصاب.

وكان محامي الفنان المغربي سعد لمجرد، قد توقع إطلاق سراح موكله قريباً بعد التسوية التي حدثت بينه وبين الإدعاء الأميركي، والتي تم بمقتضاها إسقاط تهمة الضرب والإعتداء الجنسي على الأمريكية.

وعلى غرار ذلك أكد رفعت حرب محامي الفتاة الأمريكية، أن تنازل موكلته سيكون له تأثير كبير على سير القضية التي يقبع على إثرها سعد بالسجن.