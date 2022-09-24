تراند اليوم : الأمن العام يحذّر الأردنيين من دخول المواقع الإباحيّة

عمان ـ الخليج 365

حذرت إدارة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام الأردنية، من دخول المواقع الإباحيّة، وتصفحها تحت طائلة المساءلة القانونية.

ودعا مدير الوحدة، المقدم رائد الرواشدة المواطنين الى تجنب تصفح هذه المواقع، لافتا إلى أن مزودي خدمة الانترنت في الأردن، متعاونون مع الوحدة في مجال حجب هذه المواقع.

كما ودعا الرواشدة في حديثه لـ”رؤيا” إلى المواطنين الى عدم نشر خصوصياتهم على الانترنت، لعدم استخدامها من قبل محتالين لابتزاز أصحابها.

وحسب دراسات غير رسمية نشرت في أوقات سابقة على وسائل اعلام، تحتل الأردن مرتبة متقدمة في تصفح المواقع الإباحية، في وقت تستمر المطالبات بحجب هذه المحتويات عن شبكة الانترنت.