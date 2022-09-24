تراند اليوم : التسجيل هنا .. برنامج رؤية غزة 2020 ( الإغاثة الكاثوليكية CRS )

برنامج رؤية غزة 2020، هو برنامج الخمس سنوات الذي تنفذه خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS) بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، وبالتعاون مع خمس مؤسسات أهلية شريكة في قطاع غزة، وهي جمعية الحياة والأمل في شمال القطاع، جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي في مدينة غزة، الهيئة الفلسطينية للتنمية في منطقة الوسطى، جمعية بيادر في خانيونس و جمعية الأمل لتأهيل المعاقين في رفح. يهدف برنامج رؤية غزة 2020 إلى زيادة وتحسين قدرة الفلسطينيين الأكثر فقراً وتهميشا للتعامل مع الأزمات المتكررة وضغوط الحياة اليومية في قطاع غزة.

تم تصميم البرنامج لتسهيل وصول سكان قطاع غزة الأكثر فقراً و تهميشاً للمواد الغذائية وغير الغذائية في أوقات الأزمات والطوارئ من خلال العمل مع عدد من المؤسسات الشريكة على إعداد خطة للإستجابة للإحتياجات الطارئة.

يوفر برنامج رؤية غزة 2020 خدمات لتحسين سبل العيش لأرباب الأسر والشباب والنساء تمكنهم من اكتساب خبرات ومهارات عملية وتحسن من فرصهم في الحصول على وظائف مستقبلية بشكل دائم، وذلك من خلال توفير فرص تدريب وظيفي ومهني مؤقتة ومدفوعة الأجر للفئات الأكثر فقراً وتهميشاً في قطاع غزة. ويشمل البرنامج أربع خدمات مختلفة:

• فرص عمل مؤقتة مدفوعة الأجر لمدة 3 شهور لأرباب الأسر من الرجال والسيدات والشباب من المهرة وغير المهرة.

• فرص عمل وتدريب مؤقتة مدفوعة الأجر لمدة 6 شهور لخريجي الجامعات ومعاهد التدريب المهني والصناعي، من خريجي السنوات الخمس الأخيرة.

• فرص تدريب رياديي الأعمال ومنح إنشاء مشروعات صغيرة مدرة للدخل للشباب والنساء الحاصلين على الشهادة الإعدادية كحد أدنى.

• منح صغيرة لتصليح وترميم أو توسعة المشروعات الصغيرة التي تضررت بأزمة عام 2014.

إذا كانت لديك الرغبة في الإستفادة من واحدة أو أكثر من هذه الخدمات، الرجاء تعبئة طلب الإستفادة من البرنامج من خلال هذا الموقع. مع العلم أن تعبئة الطلب لا تعني حتمية الإستفادة من خدمات البرنامج، حيث أن البرنامج سيعتمد معايير إختيار تنافسية وشفافة.

ملاحظة: مقدم الطلب مسؤول عن صحة ودقة المعلومات المقدمة، ويتعهد بتقديم الوثائق الثبوتية في حال طلبها وقبل الاستفادة الفعلية من أي من خدمات البرنامج. سوف يتم إلغاء الطلب في حال عدم تمكن مقدمه من تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة.

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