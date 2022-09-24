تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2018 بغداد بالرقم الامتحاني

نتائج الثالث متوسط 2018 بغداد، النتيجة التي ينتظرها الكثير من الطلاب والطالبات في محافظة بغداد، بعد الانتهاء من تقديم الامتحانات الوزارية قبل عيد الفطر المبارك، فحالة الاستياء والغضب على وجوه الطلاب واولياء الامور ظهرت جليا بعد التاخر في اعلان النتيجة التي كانت متوقع ان يتم الاعلان عنها بعد عيد الفطر مباشرة، حيث لم يصدر من وزارة التربية العراقية اي تصريح حول اسباب تاخر الاعلان عن نتيجة الثالث المتوسط 2018 الدور الاول في محافظة بغداد، لهذا تابعونا لمعرفة بالرقم الامتحاني نتائج الثالث موسط 2018 بغداد.

قام طاقم العمل في الخليج 365 بالتواصل مع مصادرنا في وزارة التربية ببغداد لمعرفة الموعد الذي تم تحديده لاعلان النتائج الخاصة بالثالث متوسط في بغداد، وفي اجابته حول هذا السؤال نقلا عن وزير التربية محمد اقبال الصيدلي انه لم يتم تحديد موعد رسمي لاعتماد النتيجة الخاصة بالثالث متوسط 2018، غير ان هناك مصادر اخرى اكدت ان عمليات التصحيح والمراجعة والرصد للدرجات تتم على قدم وساق وان التاخر في اعلان النتائج كان بسبب الاجازة للمعلمين في عيد الفطر السعيد.

فيما قالت بعض المصادر انه لم يتم الانتهاء من عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية للصف الثالث المتوسط، ولم تعلن الوزارة الى الان عن الموعد الرسمي للاعلان عن نتائج الثالث المتوسط في بغداد.

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