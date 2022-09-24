تراند اليوم : ماتش باريس والسيتي بث مباشر .. مباشر مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان بث مباشر مانشستر سيتي وباريس يلا شوت

يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يضم كوكبة من نجوم الكرة، وأبرزهم الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي، ضيفًا ثقيلًا على فريق مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات البطولة الأوروبية، لذا يقدم لكم موقع «الوطن سبورت» خدمة رابط بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، هذه المواجهة المرتقبة والقوية والتي تجمع متصدر الدوري الإنجليزي، مع متصدر الدوري الفرنسي، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الفريقان مان سيتي وباريس سان جيرمان مواجهة اليوم من أجل خطف الثلاث نقاط بهدف حسم بطاقة التأهل بشكل رسمي والإبتعاد عن الحسابات المعقدة، حيث يدخل مانشستر سيتي المباراة وفي جعبته 9 نقاط يحتل بها المركز الأول في المجموعة الأولى، من خلال الفوز في 3 لقاءات وخسارة مباراة واحدة أمام باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء في لقاء الذهاب.موقف أبماء ملعب الأمراء

يدخل الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، مواجهة اليوم أمام فريق مان سيتي، وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط، ويحاول الفوز لخطف بطاقة التأهل والإبتعاد عن كلوب بروج صاحب المركز الثالث.تاريخ مواجهات الفريقين

وتقابلا الفريقان مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، في خمس مناسبات سابقة ببطولة دوري أبطال أوروبا، ونجح السيتيزين في الفوز بثلاث مباريات، بينما حسم النادي الباريسي مباراة واحدة، وانتهى لقاء واحد بالتعادل بين الفريقين.موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمانومن المقرر ان يحتضن ملعب الاتحاد المباراة المرتقبة والقوية والتي تجمع متصدر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، مع متصدر الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء 24-11-2021، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق المواجهة النارية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمانمن المقرر إذاعة مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان عبر قناة beIN Sports Premium 1.وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن السيتيزنز والبي إس جى يتسلحا كل منهما بتشكيل نارى مدجج بالنجوم من العيار الثقيل، حيث سيكون الرسمي الفني المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وجاء كالتالى.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى : إيدرسون.

الدفاع : جواو كانسيلو – روبين دياز- جون ستونز – كايل ووكر.

الوسط : جوندوان – رودري – بيرناردو سيلفا.

الهجوم : فيل فودين – رحيم سترلينج – رياض محرز.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

حراسة المرمى : نافاس

الدفاع : نونو مينديش – كيهرير – ماركينيوس – أشرف حكيمي

الوسط : جورجينيو فاينالدوم – لياندرو باريديس – ماركو فيراتي

الهجوم : نيمار – كيليان مبابي – ليونيل ميس

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فريق "السيتيزنس" يعتمد على توغّلات الثنائي رحيم ستيرلينغ ورياض محرز.

يبدو أنّ الفريق الباريسي يسعى لامتصاص حماس أصحاب الأرض في انتظار الدخول في صلب الموضوع.

سيتي يضغط أملاً في كسب أسبقية معنوية على منافسه الذي يستهل المباراة بحذر.

الدقيقة 5: بريسنيل كيمبيمبي وكيلور نافاس يحرمان سيتي من افتتاح النتيجة. ركلة حرّة من الجزائري محرز تابعها رودري برأسه لكن المدافع الدولي الفرنسي كيمبيمبي أنقذ الموقف على الخط النهائي للمرمى ثمّ عادت الكرة من جديد لمحرز الذي سدّد بقوّة إلاّ أن نافاس كان في الموعد ليحوّل الكرة لركنية لم تأت بالجديد.

يصطدم مانشستر سيتي بضيفه باريس سان جيرمان في مباراة ثأرية لرجال المدرب بيب غوراديولا الذين يطمحون لرد دين هزيمة الذهاب وحجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر.

من جانبه، يمني الفريق الباريسي النفسَ بتكرار الفوز على غريمه الإنكليزي وضمان تأهله إلى الدور ذاته عن المجموعة الأولى.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة متقدماً بفارق نقطة وحيدة أمام سان جيرمان الذي حقق انتصارين وتعادلين.

مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان – كيفية المشاهدة

• مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سيكون موعدك معها اليوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.