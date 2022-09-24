تراند اليوم : بث مباشر الزمالك .. بث مباشر مباراة الزمالك وسيراميكا مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا بث مباشر

مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا بث مباشر بث مباشر الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك مباراة الزمالك وسيراميكا مباشر مواجهة صعبة El Zamalek vs Ceramica Cleopatra في الدوري الممتاز، مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا بث مباشر في الأسبوع السادس للدوري المصري باللقاء الذي يقام على ستاد الجبل الأخضر في تمام 4:00 بتوقيت القاهرة، فشل الزمالك في الانتصار بالأسبوع الماضي على البنك الأهلي وتعادل بهدف لمثله وفقد الفريق نقطتين في صراع المنافسة على القمة، الزمالك سيبحث في لقاء اليوم عن النقاط الثلاثة من أجل التقدم للأمام في جدول الدوري والحفاظ على فرصه في المنافسة على اللقب، ويدرك الفريق تماما أن الهزيمة أو التعادل في لقاء اليوم سيؤثر تماما على مشواره في الدوري وعلى الرغم من ان البطولة مازالت في بدايتها.

الزمالك سيفتقد في لقاء اليوم عن خدمات أحمد سيد زيزو الذي تعرض للاصابة في اللقاء الماضي، بجانب محمود عبد الرازق شيكابالا الذي يعاني من الإيقاف إلى جانب رزاق سيسيه المصاب.

الزمالك قبل لقاء اليوم يتواجد في المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وخسر في لقاء، وأحرز الفريق 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا والقنوات الناقلة لها

تلتقون مع مباراة الزمالك وسيراميكا في تمام الساعة 16:00بتوقيت القاهرة، الساعة 17:00بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة الزمالك وسيراميكا عبر موقعنا يلا شوت توداي وأون تايم سبورت.

وفي الجانب الأخر يتطلع سيراميكا في لقاء اليوم إلى استغلال تعثر الزمالك الأخير من أجل التقدم للأمام في جدول ترتيب الدوري، فريق سيراميكا خسر في اللقاء الماضي من فاركو بهدف دون رد، ويتطلع الفريق في لقاء اليوم إلى استعادة ذاكرة الانتصارات من جديد من أجل تحسين موقفه في جدول المنافسة.

الجهاز الفني لفريق سيراميكا أعلن عن قائمة اللاعبين للقاء اليوم والتي ضمت كل من، عامر عامر - محمد كوكو - مصعب البطاط - خالد صبحي - عبد الله محمود - سيف تقا - محمود البدري - أحمد محسن - عمرو الحلواني - محمود نعيم - كوامي بونسو - محمد حسن - محمد إبراهيم - محمود نبيل - بلال السعيداني- ايفانز منساه - شريف دابو - مصطفى ميسي- باسم مرسي - شادي حسين.

سيراميكا يحتل المركز الخامس برصيد 8 نقاط بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء، وأحرز 4 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.

تشكيل سيراميكا المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: محمود نبيل - بلال السعيدني - محمد حسن - محمد إبراهيم - شريف دابو .

خط الهجوم: باسم مرسي.

معلومات مباراة الزمالك وسيراميكا.

ما هو موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري السعودي؟

04:00 مساءاً بتوقيت مصر, 05:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 03:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا؟

أون تايم سبورت 2 - ON Time Sport 2.

ما هي البطولة التي تلعب خلالها مباراة الزمالك وسيراميكا؟

الدوري المصري.

من هو معلق مباراة الزمالك وسيراميكا؟

حاتم بطيشة.