تراند اليوم : ماتش الاهلي مباشر .. ماتش الاهلي وسموحه مباشر بث مباشر ماتش الاهلى وسموحه يلا شوت مشاهدة ماتش الأهلي وسموحة بث مباشر

ماتش الاهلي مباشر .. ماتش الاهلي وسموحه مباشر بث مباشر ماتش الاهلى وسموحه يلا شوت مشاهدة ماتش الأهلي وسموحة بث مباشر يلتقي الأهلي مع سموحة في الرابعة عصر غدا الخميس على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري، في مباراة صعبة على الفريقين، بسبب طموح الفريقين في الخروج بنتيجة إيجابية، ومواصلة عروضهما الطيبة بالدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي يسعى لتعويض خسارته أمام سموحة في الدور الثاني بالموسم الماضي، بعدما فاجأ الفريق السكندري بالفوز عليه بهدفين مقابل، وكانت من الأسباب التي ساهمت في خسارة الأهلي لقب الدوري بالموسم الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسموحة

تذاع مباراة الأهلي وسموحة على مجموعة قنوات أون تايم سبورت باعتبارها الوكيل الحصري لنقل مباريات الدوري المصري.

غيابات الأهلي أمام سموحة

يغيب عن الأهلي في مباراة سموحة أكثر من لاعب لأسباب مختلفة حيث تأكد غياب عمرو السولية بسبب حصوله على الانذار الثالث في مباراة غزل المحلة الأخيرة، بينما يغيب الثنائي علي معلول وحسام حسن للإصابة.

الأهلي في الصدارة بالعلامة الكاملة

يتربع الأهلي على قمة الدوري المصري برصيد 15 نقطة جمعهم من 5 انتصارات متتالية على فرق الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة.

الأهلي أقوى هجوم بالدوري

كما يحتل الأهلي صدارة أقوى هجوم في الدوري برصيد 14 هدف في الموسم الحالي بواقع 4 في الاسماعيلي وهدف في البنك الأهلي و5 في الزمالك وهدف في المقاولون وثلاثة أهداف في غزل المحلة.

الأهلي يستعيد حمدي فتحي

يستعيد فريق الاهلى جهود نجمه حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق الأحمر في مباراة سموحة بعد غيابه عن الفريق في مباراة غزل المحلة للإيقاف بعد تعرضه للطرد في مواجهة المقاولون العرب التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

الأهلي يختتم تحضيراته

يختتم اليوم الأربعاء فريق الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها الثامنة مساء غد الخميس على ستاد الاهلى والسلام بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ستاد التتش ثم يعلن موسيمانى قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق للمبيت فيه.

ويتطلع فريق الاهلى للفوز على سموحة في لقاء مثير كروياً ويعد أهم المباريات بالجولة السادسة للمسابقة في ظل القوة والندية المعروفة عن لقاءات الاهلى مع الفريق السكندرى بالسنوات الأخيرة.