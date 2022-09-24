تراند اليوم : ماتش الزمالك مباشر .. بث مباشر الزمالك مشاهدة ماتش الزمالك وسيراميكا مباشر HD

تنطلق مواجهة فريق الزمالك ونظيره فريق سيراميكا في مواجهة مثيرة، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021-2022، لأن الفارس الأبيض يحاول الظفر بالعلامة الكاملة علي حساب نادي سيراميكا من أجل تعويض عشاقه عن المظهر الذي ظهر به في مواجهة البنك الأخيرة، فهل ينجح بالتفوق ، أم سيكون لسيراميكا مفاجآة.

يحاول النادي الأبيض في تحقيق إنتصار هام في مسيرته من أجل تجاوز عقبة التعادل الماضي ضد نادي البنك الأهلي فهل ينجح الفريق بالنهوض بشكل مبكر ضد منافس لن يكون سهل علي الإطلاق، وهو نادي سيراميكا كليوباترا، فهل ينجح الفارس الأبيض في تجاوز الخصم الصعب، أم يستمر كارتيرون في التفنن في إفقاد هوية الأبيض التي تظهر بهجمات طويلة وعرضيات ليس لها هدف في المواجهات الماضية، فهل ينجح الفريق بالعودة للعبه القوي ويملك الحلول من أجل إختراق الدفاعات القوية.

سيراميكا كليوباترا نجح في تواجده في المراكز المتقدمة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية هامة في مسيرته علي حساب نادي الزمالك من أجل تعطيل المنافس والتواجد مكانه في الترتيب، فهل ينجح بالفوز علي حساب نادي الزمالك، أم سيكون الأمر صعباً، خاصة أن الفريق قادم من هزيمة تلقاها من نظيره نادي فاركو، فهل ينجح بالعودة للإنتصارات من جديد ويصبح ضمن القائمة الأولي للمربع الذهبي، أم سيكون هناك تعثر جديد.

يحتل نادي الزمالك المركز الثالث في الترتيب ، وذلك برصيد عشر نقاط فقط من ثلاث إنتصارات وتعادل وحيد، بينما خسر مواجهة وحيدة، ويتواجد نادي سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس بالترتيب برصيد ثمان نقاط من إنتصارين وتعادلين وخسارة.