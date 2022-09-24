تراند اليوم : بث مباشر الاهلي .. بث مباشر مباراة الاهلي وسموحة مباشر مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر يلا شوت بث مباشر الاهلي وسموحة HD

بث مباشر الاهلي بث مباشر مباراة الاهلي وسموحة مباشر مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر يلا شوت بث مباشر الاهلي وسموحة مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت مكة المكرمة بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز، الأهلي يخوض لقاء اليوم بمعنويات عالية للغاية في ظل سلسلة الانتصارات التي يحققها الفريق في الموسم الجاري، المارد الأحمر سيخوض لقاء اليوم باحثا عن النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على القمة في ظل مطاردة بيراميدز، المارد الأحمر سيعاني اليوم من غياب حسام حسن الذي تعرض للإصابة في اللقاء الماضي، وستكون كل القائمة متاحة لدى المدير الفني موسيماني الذي يأمل في استمرار مسيرته الإيجابية مع الفريق الأحمر.

الأهلي يعتلي القمة برصيد 15 نقطة بعدما فاز في 5 مباريات ولم يتعادل أو يخسر في أي لقاء، وأحرز الفريق 14 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

في حراسة المرمى:محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق

في خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، بيرسي تاو

موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة لها

تتابعون مواجهة الأهلي وسموحة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، وتقام مواجهة الأهلي وسموحة عبر أون تايم سبورت أتش دي 2 وموقعنا

وفي الناحية الأخرى يدخل سموحة لقاء اليوم بأفضلية كبيرة عن الأهلي ولا سيما في ظل الراحة الكبيرة التي حصل عليها الفريق عقب تأجيل مباراة طلائع الجيش الأخيرة، فريق سموحة سيبحث في لقاء اليوم عن الخروج بنتيجة إيجابية وتفادي الهزيمة من أجل تعزيز موقفه في جدول المسابقة، سموحة يمتلك بين صفوفه لاعبين على مستوى عال ودوليين منهم مروان حمدي وحسين فيصل إلى جانب خبرات الهاني سليمان ورجب نبيل وشريف رضا إلى جانب عبد الكبير الوادي.

سموحة يحتل المركز الحادي عشرة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز في لقاء وتعادل في 3 مباريات ولم يتعرض لأي هزيمة وأحرز الفريق 8 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

تشكيل سموحة المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : أحمد بيكهام – رجب نبيل – شريف رضا – محمد شكرى

خط الوسط : عبد الرحمن عامر – محمد كناريا – عبد الكبير الوادى – صديق كالابا

خط الهجوم : مروان حمدى – حسين فيصل

معلومات مباراة الأهلي وسموحة.

ما هو موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري السعودي؟

04:00 مساءاً بتوقيت مصر, 05:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 03:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة؟

أون تايم سبورت 1 - ON Time Sport 1.

ما هي البطولة التي تلعب خلالها مباراة الأهلي وسموحة؟

الدوري المصري.

من هو معلق مباراة الأهلي وسموحة؟

مؤمن حسن.