تراند اليوم : ماتش ليفربول بث مباشر .. بث مباشر لمباراة ليفربول وبورتو HD ليفربول وبورتو مباشر مباراة ليفربول وبورتو مباشر

ماتش ليفربول بث مباشر بث مباشر لمباراة ليفربول وبورتو ليفربول وبورتو مباشر مباراة ليفربول وبورتو مباشر يستضيف استاد الانفيلد مباراة قوية ستجمع ما بين نادي ليفربول ونادي بورتو فى مباراة قوية يسعى فيها نادي الريدز تحقيق العلامة الكاملة بعد المباراة الماضية التي كانت أمام أتلتيكو مدريد والتي انتهت لصالح الريدز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، عليه يسعى فريق ليفربول الى تكرار سيناريو الجولة الماضية والوصول الى النقطة الـ 15 من ترتيب المجموعة الثانية، على الجانب الآخر يسعى فريق بورتو بشكل كبير استغلال جولة ليفربول لصالحه وذلك بعد أن حقق فريق بورتو تعادل سلبي مخيب للآمال ، على أن نتابع على غرار تلك المنافسة مباراة ستكون الى حد كبير على إطار صفيح ساخن، لذا نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية تشكيلة الريدز وبورتو لمجريات تلك المباراة الان

تشكيلة ليفربول ضد بورتو

أليسون

نيكو ويليامز – إبراهيما كوناتي – ناثانيال فيليبس – كونستانتينوس تسيميكاس

أليكس أوكسلايد تشامبرلين – جوردان هندرسون – تايلر مورتون

تاكومي مينامينو – ديفوك أوريجي – محمد صلاح

تشكيلة بورتو ضد ليفربول

ديوجو كوستا

جواو ماريو – بيبي – تشانسيل مبيمبا – زيدو سانوسي.

أوتافيو – سيرجيو أوليفيرا – ماتيوس أوريبي – لويس دياز.

مهدي تارمي – إيفانيلسون.

موعد مباراة ليفربول ضد بورتو والقنوات الناقلة للمباراة

تقام مباراة ليفربول ضد بورتو اليوم الاربعاء 24 من نوفمبر عند تمام العاشرة مساءً حسب توقيت القاهرة وعند تمام الحادية عشر مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية>

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره بورتو عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة - الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة , السعودية - الثانية عشر بتوقيت الإمارات , دبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورتو في دوري أبطال أروربا اليوم الأربعاء 24-11-2021

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.