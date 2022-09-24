تراند اليوم : ليفربول وبورتو مباشر .. بث مباشر ليفربول وبورتو يلا شوت بث مباشر مباراه ليفربول وبورتوبث مباشر مباراة ليفربول وبورتو يلا شوت بث مباشر لمباراة ليفربول وبورتو

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بث مباشر مباراة ليفربول وبورتو

ليفربول هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الخامسه من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لهذا الموسم ، فريق ليفربول قادم من انتصار مهم له في الدوري الانجليزي في هذا الموسم وجاء هذا الانتصار لفريق ليفربول علي حساب فريق ارسنال يوم السبت الماضي في الجوله الثانيه عشر ومن الدوري وانتهت هذه المباراه بفوز ليفربول بنتيجه اربع اهداف مقابل لاشئ ، ليفربول قبل مواجهه اليوم هو متصدر المجموعه الثانيه برصيد 12 نقطه وذلك بعد ان تمكن الفريق الانجليزي من تحقيق الانتصار في الاربع مباريات الذي لعبهم الفريق الي الان في دوري ابطال اوروبا في هذا الموسم.

بث مباشر مباراة بورتو وليفربول

فيما فريق بورتو فهو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات الاياب من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لهذا الموسم ، فريق بورتو حاليا هو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعه الثانيه برصيد خمس نقاط وذلك بعد ان خاض هو الاخر اربع مباريات في المجموعه ومن خلالهم تمكن بورتو من تحقيق الانتصار في مباراه واحده وتعادل في مبارتان وخسر ايضا الفريق البرتغالي في مباراه واحده قبل مواجهه اليوم ، واخر مباراه لعبها بورتو قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق فييرينسي في كاس البرتغال وانتهت المباراه بفوز بورتو بنتيجه خمس اهداف مقابل هدف.