تراند اليوم : رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي 3 في الأردن

حيث يقدم صندوق المعونة الوطنية الأردني للمواطنين مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية، من بينها خدمة الاستعلام عن الصرف الإلكتروني للدعم التكميلي، برنامج تكافل 3، عبر الآتي:

قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى صندوق المعونة الوطنية هذا .

طالما تم إدخال رقم هوية المستفسر بشكل صحيح.

بعد ذلك، أكمل جميع الحقول المطلوبة.

بعد ذلك، ما عليك سوى النقر فوق استفسار لعرض كافة تفاصيله.

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﻨﺪوق؟

اولا: برامج المعونات الماليــة الشهرية: وهو برنامج يتم من خلاله تقديم مبالغ شهرية منظمة تصرف للاسر الفقيرة يتراوح مقدارها ما بين (50 ــــ 200) دينار شهرياً للاسرة الواحدة حيث يتم تحديد مقدار المعونة الشهرية ومدة منحها وفقاً لفئة وعدد افراد الاسرة المستحقين للمعونة، وتبعاً لاوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

ثانيا: برنامج الدعـــــــم التكميلي: برنامج (مستحدث) يتم من خلاله منح مساعدات منتظمة (ربع سنوية) للاسر الفقيرة والمحتاجة من فئات الفقراء العاملون الذين تقل دخولهم عن معدل الاجور والرواتب على مستوى المملكة والفقراء فقر نسبي الذين لديهم مستوى عالي من العجز المادي وذلك وفقا لنتائج اختبار نظام الاستهداف الحكومي الموحد الذي يعتمد على 57 مؤشر تعبر عن اهم العوامل التي ترتبط بتحديد مستوى معيشة الاسر ومستوى حاجة الاسر للدعم والمساعدة.

ثالثا: برامج المعونات المالية الطارئة: وهي مبالغ نقدية تصرف للأفراد او الأسر التي تمر بظروف طارئة او استثنائية تجعلها بحاجة للمساعدة وليست لهذه المعونات صفة الديمومة او الاستمرار.

رابعا: معونـات التأهيـــــــــــــــــل الجسماني: يهدف هذا البرنامج الى تطوير قدرات ومهارات الافراد الذين يعانون من اعاقات او مشاكل صحية وزيادة قدرتهم الانتاجية وذلك من خلال تأمين تكاليف شراء بعض الأجهزة الطبية المساندة التي يحتاجها المنتفع بناء على تقرير طبي من المرجع المختص المعتمد ؛كتركيب إطراف اصطناعية أي لوازم أخرى تكون ضـرورية له تتناسب مع بيئته وبنيته وعمره و يبلغ الحد الاعلى لهذا النوع من المعونات 600 دينار للفرد .

خامسا: برنامج التدريب المهني لابناء الاسر المنتفعة: يهدف هذا البرنامج الى تأهيل وتدريب ابناء الاسر المنتفعة من الصندوق من القادرين على العمل والانتاج وذلك تمهيداً لادماجهم في سوق العمل وبما يمكن افراد هذه الاسر على تحسين المستوى الاقتصادي لاسرهم سعياً لاخراجهم من دائرة الفقر والحاجة.

سادسا: برنامج دعم تشغيل ابنــــــــــــــــــــاء الاسر المنتفعة: يقوم هذا البرنامج على تقديم الاعانات المالية لدعم برامج تشغيل ابناء الأسر المنتفعة من الصندوق؛ وذلك من خلال التزام الصندوق بدفع تكاليف اشتراك ابناء الأسر المنتفعة الملتحقين بالعمل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص في الضمان الاجتماعي ولمدة عامين كاملين.

سابعا: البرامج المساندة: وهي مجموعة من برامج الدعم الحكومي ينفذها الصندوق بالتشارك مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ مثل برنامج التأمين الصحي الشامل، برنامج دعم الطاقة، برنامج دعم النقل، دعم برنامج التغذية المدرسية في المناطق الاشد فقراً.

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﻨﺪوق؟

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ مكاتب صندوق المعونة الوطنية البالغ عددها 42 مكتب في مختلف محافظات المملكة، أو تسجيل لبعض البرامج من خلال اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ لصندوق المعونة الوطنية (www.naf.gov.jo) او موقع الخدمات الالكترونية لصندوق المعونة الوطنية (www.takaful.naf.gov.jo) ﻓﻲ ﺣﺎل واﺟﻬﺘﻢ أﻳﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﻗﺮب ﻓﺮع أو ﻣﺮﻛﺰ دﻋﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺐ موقع السكن.

ما هو برنامج الدعم التكميلي تكافل 1؟

أحدى برامج صندوق المعونة الوطنية وهو برنامج لمساعدة الاسر الاردنية الفقيرة في سد احتياجاتها الاساسية من خلال تقديم دعم مالي.ويستهدف البرنامج فئات الفقراء العاملين وغير العاملين، وفقا لعدة مؤشر ات ترتبط بتحديد مستوى معيشة الاسر ومستوى حاجة الاسر للدعم والمساعدة .

ما هو برنامج الدعم التكميلي تكافل 3؟

يستهدف برنامج الدعم التكميلي تكافل 3 ارباب الاسر الاردنية ومن في حكمهم من العاملين بالاجور اليومية لدى الغير او المعتمدين في معيشتهم على الدخل اليومي من عملهم في الانشطة والمشاريع الاقتصادية الصغيرةو التي لا زالت متضررة من الاجراءات المتخذة لمواجهة ازمة انتشار وباء الكورونا. ويشمل الأردنيون و الاردنيات المتزوجات من غير اردني ولم تعمل رابط اسري.

ما هي مدة الاستفادة من برنامج تكافل 1 و برنامج تكافل 3؟

مدة الدعم ستكون عام كامل يتم صرف الدعم التكميلي لبرنامج تكافل 1 مرة كل 3 اشهر في حين يتم صرف الدعم لتكافل 3 لستة اشهر في المرحلة الاولى كل شهرين سيتم تحويل دفعة .

اين استطيع التقديم؟

رابط التسجيل هو www.naf.gov.jo او takaful.naf.gov.jo

الا انه قد انتهى التسجيل الان.

الاستعلام عن تاكيد ارسال الطلب؟

يتم ذلك بعد الضغط على التعهد والاقرار ان المعلومات صحيحة واعطاء الصلاحية لصندوق المعونة بالرجوع لاي دائرة للتاكد من جميع المعلومات يظهر رقم تسلسلي للطلب ومباشرة يتم ارسال رسالة تاكيدية انه تم ارسال طلب الدعم.

ما هي شروط الاستحقاق لبرنامج تكافل 3؟

شروط الاستحقاق لهذا البرنامج هي :

1.ان يكون الافراد المتقدمون للحصول على الدعم مواطنون اردنيون يحملون الرقم الوطني

2.ان لا يكون رب الاسرة العامل مشمولا بقانون الضمان الاجتماعي المعمول به (اشتراك فعال )او مستفيدا باي نوع من انواع المنافع التامينية للبرامج التي تنفذها مؤسسة الضمان الاجتماعي اثناء فترة الانتفاع.

3.انقطاع وانخفاض الدخل التقديري لرب الاسرة المحتاجة المعيل الرئيسبي لاسرته قبل واثناء فترة الانتفاع من المساعدات المالية المؤقته .

4.عدم تلقي اسرة العامل اية معونات شهرية او دعم تكميلي من الصندوق باستثناء متلقي المعونات الشهرية في فئات (معونات الحالات الانسانية ومعونات ذوي الاعاقة والعجز المادي ).

5.ان لايكون عمل رب الاسرة في القطاع العام او القطاع العسكري

6. سينتفع من البرنامج أفقر 100 ألف أسرة فقط.

ما هي شروط الاستحقاق لبرنامج تكافل 1؟

شروط الاستحقاق لهذا البرنامج هي :

1.ان يكون الافراد المتقدمون للحصول على الدعم مواطنون اردنيون يحملون الرقم الوطني

2.ان لا تكون الأسرة مستفيدة من أي معونة تصرف من الصندوق باستثناء فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الإنسانية وأسر العاجزين ماديا،

3.ان لايكون عمل رب الاسرة في القطاع العام او القطاع العسكري

4.سينتفع من البرنامج أفقر 100 ألف أسرة فقط.

بياناتي المزودة في نموذج التسجيل غير محدثة؟

نعم يمكن التعديل من خلال احضار الوثائق التي تثبت عكس ذلك بعد انتهاء فترة التسجيل حيث يمكنكم استكمال الطلب وتسجيل شكوى تظلم لاحقا لمزيد من التفاصيل بالرجاء الدخول على رابط الشكاوى، واضافة المزيد من لتفاصيل التظلم او الاتصال برقم هاتف مركز الاتصال الوطني: ( 5008080 06 )

هل احتاج الى اي وثيقة للتقديم؟

لا داعي لتزويد اية وثائق خلال مرحلة التسجيل وفي حال لزم أي وثائق عند الزيارة، سيتم اعلام الاسر بالوثائق المطلوبة بذلك لتقوم بتوفيرها خلال الزيارة .

اعاني من اعاقة جسدية هل استطيع التقديم لبرامج تكافل 1 وتكافل 3؟

اذا انطبقت عليك شروط الاستحقاق لهذا البرنامج بالطبع تستطيع التقديم

أنا مسجل في الضمان هل استطيع الاستفادة من برامج تكافل 1 وتكافل 3؟

بأمكانك التقدم على برنامج تكافل 1،الا انه مشتركي الضمان لن يكونوا من الفئة المستهدفة في برنامج تكافل 3.

أنا متقاعد هل استطيع التقديم لبرامج تكافل 1 وتكافل 3؟

تسطيع التقدم بطلب تسجيل لكل من برانامجي تكافل 1 و تكافل 3.

وصلتني رسالة نصية وعند العودة للرد عليها فشلت عملية الارسال؟

يجب عليك الرد على الرسائل في غضون 24 ساعة. لا تقلق ، سيتم إرسال الرسالة إليك. الرجاء إدخال الرقم التعريفي لرب الأسرة (الرقم الوطني ).

الرقم الذي ارسلت عليه الرسالة ليس لي ، ماذا افعل؟

بالرجاء الاتصال على رقم الخدمة التالي لتلقي المساعدة المطلوبة (0791268888).

ماهي المحافظ الالكترونية؟

هي حساب مالي إلكتروني يُستخدم عبر تطبيق على الهاتف النقال لتحويل الأموال واستلامها ودفع الفواتير والادخار والتسوق الإلكتروني وغيرها من الاستخدامات المالية. رقم المحفظة هو رقم الهاتف النقال الذي يتم فتح المحفظة عليه.

كيف استخدم محفظة الكترونية؟

للاطلاع على طريقة استخدام المحفظة، اضغطوا على الرابط التالي الذي يحوي محفظة تعليمية الرابط:

https://xd.adobe.com/view/6e272f1f-74d1-4f56-72df-c9419bb3f606-1816/?fbclid=IwAR2RKkP8F5TsG_HMre1qLbOVdU3btlnR_cLjHB6kOyCBb1s0Zg6i20DGP0A&fullscreen

لا اعلم كيف أقوم بفتح محفظة الكترونية ماذا أفعل؟

" يمكننك اتباع الخطوات التالية :اختر مقدم خدمة الدفع بالهاتف النقال الذي تود فتح محفظة إلكترونية معه قم بتعبئة كل معلوماتك المطلوبة في النموذج قم بتصوير وثيقة التعريف بك وتحميلها في طلبك انقر على تقديم الطلب بعد التأكد من صحة المعلومات المقدمة

روابط نموذج فتح المحفظة:

زين كاش https://promo.zaincash.jo.zain.com:90/zcregister/

محفظتي: https://mahfazatireg.umniah.com/

دينارك: https://endpoint.dinarak.com/RegisterCustomer/RegisterCustomer/

أورنج موني:https://www.orange.jo/ar/orangemoney/pages/default.aspx

آية:https://aya.jo/

المحفظة الوطنية: https://nationalwallet.jo/?lang=ar

قدها :https://gatetopay.com/gadha"

كم محفظة الكترونية استطيع أن امتلك؟

يمكنك فتح ما يصل إلى محفظتي هاتف محمول لكل معرّف على الأكثر ، بشرط أن تكون كل محفظة مرتبطة برقم هاتف محمول واحد فقط



لقد فتحت محفظة الكترونية ، كيف لي ان أتأكد انها فاعلة؟

تستطيع التحقق من فاعلية محفظتك من خلال الرابط التالي : https://uai.jopacc.com/JoPACC-GW/Search



هل استطيع اغلاق محفظتي الحالية وفتح محفظة جديدة؟

نعم ، يمكنك إغلاق محفظتك عن طريق زيارة أي وكيل مزود الخدمة الخاص بك ، ولكن تحتاج أولاً إلى صرف رصيد المحفظة ;كاملا ثم ملء نموذج الإنهاء او اغلاقها عن طريق التطبيق- ليتم تأكيده من قبل الصندوق .



هل سأدفع اي رسوم اضافية عند فتح المحفظة، هل هناك رسوم مترتبة على العمليات المختلفة؟

هناك عمولات بسيطة بحسب الحركات المالية والتي قد تختلف من مقدم خدمة إلى آخر. لمعرفة العمولات على الحركات المالية، قوموا بزيارة الموقع الإلكتروني لمقدمي خدمة الدفع الخاص بك.



هل احتاج حساب بنكي لفتح المحفظة؟

المحفظة الإلكترونية غير مرتبطة بحساب بنكي ويمكن فتحها عند أحد مقدمي خدمة الدفع عبرالهاتف النقال السبعة العاملين في المملكة وهم:

زين كاش، دينارك، أورنج موني، محفظتي، آية، المحفظة الوطنية،قدها.



كيف استطيع الاستعلام عن طلبي؟

سيتم فتح المجال للاستفسار عن حالة الطلب من حيث القبول او الرفض من خلال من خلال الرابط takaful.naf.gov.jo أو رابط الصندوق المعونة الوطنية www.naf.gov.jo ثم اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية واختيار خدمات الصندوق الإلكترونية

قم بادخال رقم الطلب الذي تم ارساله عبر الرسالة النصية أو الرقم الوطني وذلك بعد نهاية المدة المحددة لتقديم الطلبات



ما قيمة الانتفاع؟

مبلغ المساعدة هو مبلغ نقدي سيتم صرفه حسب نوع البرنامج الذي يتم استهداف المنتفع عليه تكافل 1: 4 دفعات خلال عام و تكافل3: 3دفعات خلال 6 اشهر للمرحلة الاولى و مبلغ الدعم للبرنامجين (136)دينارا كحد اعلى، وذلك حسب المؤشرات.