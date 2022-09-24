تراند اليوم : رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي .. الاستعلام عن الدعم التكميلي 3 في الاردن

رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي الاستعلام عن الدعم التكميلي 3 في الاردن وتحديث بيانات الدعم التكميلي 2022، بعد أن قام صندوق المعونة الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية بالإعلان عن الدعم التكميلي لديها، الذي له فضل كبير على العمل بتقديم المساعدات للعائلات الفقيرة، بالإضافة إلى العمال الذين قاموا بالتضرر من فايروس كورونا، فقد أصبح هنالك عددا كبير من الأسئلة التي تدور حول كيفية العمل على تحديث البيانات، بالإضافة إلى احتياج الناس إلى الرابط الذي يمكن من خلاله التحديث، ولذا سنقوم اليوم في مقالنا هذا بعرض رابط تحديث بيانات الدعم التكميلي 2022.

ما هو برنامج الدعم التكميلي تكافل

يعتبر برنامج الدعم التكميلي بأنه واحد من أهم البرامج التي يعمل صندوق المعونة الوطنية بالعمل على تقديمه للعائلات المختلفة في الأردن، بحيث أنه من البرامج المستحدث، والتي يتم من خلالها القيام بإعطاء العديد من المساعدات المنتظمة بكل ربع سنوي للأسر التي تحتاج الدعم، سواء أكانوا من الفقراء، أو العاملين الذين يقومون بالحصول على معدل أجور ورواتب متدنية حسب مستوى المملكة الاقتصادي، بالإضافة إلى الفقراء فقر نسبي، بحيث أنهم يعانون من أعلى مستويات العجز المادي، وذلك حسب النتائج المتخصصة باختبار نظام الاستهداف الحكومي الموجد، والذي يقوم بالارتباط بالعديد من العوامل والمؤشرات التي يمكن من خلالها تحديد مستوى الأسر الأردنية من ناحية المعيشة، ومدى الحاجة التي تعاني منها الاسرة، بحيث يوجد ما يقارب السبعة وخمسين مؤشر لهذا الشيء.

ما هي شروط التسجيل في تكافل 3

ونظرا لأننا نجد بأن الفقر قد انتشر بشكل كبير بين الناس في مختلف مناطق العالم، والذين يوجدون منهم عدد متوسط في الأردن، فإننا سنعمل اليوم على تقديم الشروط التي يجب على أي عائلة تعاني من الفقر بأن تكون ممتلكة لها، حتى يتسنى لها التسجيل في برنامج الدعم التكميلي، حيث أن هذه الشروط هي على النحو التالي ما يلي:

أن يكون رب الأسرة غير عامل في القطاع العسكري، أو العام.

أن تكون الأسرة التي ستقوم بالتسجيل من ذوي الدخل المتدني، أو المنعدم.

يمكن لكل الأسر أن تقوم بالتسجيل في هذا البرنامج، باستثناء الناس الذين ينتفعون من صندوق المعونة الوطنية التي يتم تقديمها للناس بشكل شهري.

حيث يقدم صندوق المعونة الوطنية الأردني للمواطنين مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية، من بينها خدمة الاستعلام عن الصرف الإلكتروني للدعم التكميلي، برنامج تكافل 3، عبر الآتي:

قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى صندوق المعونة الوطنية هذا .

. طالما تم إدخال رقم هوية المستفسر بشكل صحيح.

بعد ذلك، أكمل جميع الحقول المطلوبة.

بعد ذلك، ما عليك سوى النقر فوق استفسار لعرض كافة تفاصيله.

بدوره قال المدير العام لصندوق المعونة الوطنية بالوكالة، الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية، برق الضمور، إن جميع الأسر التي تقدمت لبرنامج الدعم النقدي الموحد بمقدورها الاستعلام عن حالة الطلب اعتباراً من اليوم (الثلاثاء).

وأضاف الضمور، أن حالة الطلب تبين للأسرة أن طلبها قيد الدراسة،أو مؤهل للزيارة الميدانية أو غير مؤهلة للاستفادة من البرنامج مع تبيان السبب.

وذكر، أنه بإمكان الأسر غير المؤهلة للاستفادة من البرنامج تقديم التظلم على رابط إلكتروني، ابتداء من الأول من نيسان/أبريل.

وأشار إلى أنه ستجري دراسة التظلم مباشرة بعد تقديم الطلب لاتخاذ الإجراء المناسب، وفي حال رفض الطلب سيتم إظهار السبب.

وبين الضمور أن الصندوق بدأ بزيارات التحقق الميداني للأسر المرشحة للاستفادة من البرنامج، وسيتم تسليم الدعم النقدي للأسر التي ستستفيد من البرنامج مطلع نيسان/أبريل المقبل، وسيتم تسليم الدعم للأسر المستحقة كل شهر، وليس كما كان معمولا به في السنوات السابقة كل 3 أشهر، وستكون قيمة الدعم الشهري متفاوتة حسب طبيعة كل أسرة.

وبلغ عدد الأسر التي تقدمت لبرنامج الدعم النقدي الموحد نحو 412 ألف أسرة، فيما سيبلغ عدد الأسر التي ستستفيد من البرنامج نحو 125 ألف أسرة.

مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وافق في وقتٍ سابق على تغيير اسم برنامج الدعم التكميلي "تكافل 1" إلى برنامج "الدعم النقدي الموحد" إضافة إلى تحسين معادلة الاستهداف لبرنامج الدعم النقدي الموحد.