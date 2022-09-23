تراند اليوم : بث مباشر الريال .. مدريد مباشر HD مباراة تشيلسي وريال مدريد بث مباشر مباراة الريال اليوم مباشر

مدريد مباشر مباراة تشيلسي وريال مدريد بث مباشر مباراة الريال اليوم مباشر ,يسعي الريال إلي تأكيد صعوده في المواجهة الهامة اليوم ضد نادي تشيلسي، في لقاء يعتبر محسوم بصورة كبيرة، وذلك بعد الإنتصار الكبير الذي حققه الريال في المواجهة الماضية بالذهاب، فهل سينجح الملكي بالحفاظ علي مكتسبات هذا الإنتصار من أجل تحقيق صعود إلي الدور النصف النهائي من هذه البطولة، أم سيكون هناك تراخي وعدم لعب بجدية نظراً للفوز الماضي، مما يعني دخول الريال في مشاكل عديده.

نجح نادي ريال مدريد في المواجهة الماضية بالإنتصار علي حساب نادي تشيلسي، وذلك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل الأهداف كلا من كريم بنزيما هاتريك تاريخي ورائع جديد، في مسيرته الكبيرة، بينما سجل هدف البلوز الوحيد اللاعب كاي هافيرتز.

تشيلسي في هذه المواجهة سيكون مطالب بالإنتصار علي أقل تقدير بهدفين دون رد من أجل التعادل مع الملكي في الأهداف، فهل ينجح الفريق في العودة من جديد إلي النتائج الإيجابية في البطولة الأوروبية بعد الخسارة الماضية علي ملعبه ووسط جماهيره، أم سيكون هناك نتيجة سلبية جديدة يخرج بها من البطولة، وكان الفريق قد إستعاد التوازن في اللقاء المحلي الأخير بالفوز بسداسية مقابل هدف وحيد.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم