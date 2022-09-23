تراند اليوم : بث مباشر بايرن ميونخ .. بث مباشر بايرن ميونخ وفياريال بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وفياريال مشاهدة مباراة بايرن ميونخ مباشر الان

مباراة بايرن ميونخ ضد فياريال Bayern Munich vs Villarreal في دوري ابطال اوروبا، حيث يحل فريق فياريال ضيفاً على ارض ستاد اليانز ارينا في مواجهة فريق بايرن ميونخ في مباراة الاياب للدور ربع النهائي لدوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء.

سيكون علي فريق بايرن ميونخ ان يفوز بفارق هدفين عندما يستضيف فياريال في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لقد كان هدف أرنو دانجوما المبكر كافياً لمنح فياريال فوزاً مفاجئاً بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب وكان بإمكان فياريال أن تزيد الامر صعوبة على العملاق بايرن ميونخ لولا الاداء الجيد من خط الدفاع لبايرن ميونخ، لقد كان فريق بايرن ميونخ هادئًا طوال المباراة ونادرًا ما تمكن من تسجيل اي هدف، لقد خرج بايرن ميونخ من البطولة في مواسم سابقة أمام منافسين إسبان حيث كان ذلك ضد فرق مثل برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد ويجب أن يأمل بايرن ميونخ ان يكون الامر مختلف ضد فريق مثل فياريال، لقد التقى الفريقان مرة واحدة فقط قبل لقاءاهما في ربع النهائي هذا وكان ذلك في دور المجموعات 2011/2012، حيث فاز بايرن ميونخ في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-0 في فياريال و3-1 في ميونخ، يتمتع بايرن ميونخ بسجل رائع على أرضه ضد المنافسين الإسبان بعد أن فاز في 20 من أصل 30 مباراة حتى الآن ، وانتهت المباريات العشرة المتبقية بستة تعادلات واربع هزائم، وفي الوقت نفسه ، حقق فياريال فوزين وتعادل في مبارتين من ست مباريات لعبها في ألمانيا حتى الآن.

مباراة بايرن ميونخ وفياريال اليوم

التقدم في مباراة الذهاب لا يعني الكثير بالنسبة لفياريال لأنه يواجه فريقًا تغلب بقوة علي خصومه على ارضه، لقد سجل بايرن ميونخ 20 هدفًا في أربع مباريات على أرضه هذا الموسم ، وينتظر مصير مشابه لفياريال إذا ظهر ساني وجناربي الي جانب ليفاندوفسكي في هذه المباراة، في الوقت نفسه، لا يزال الدفاع يمثل مشكلة بالنسبة لبايرن حيث سجل فياريال بالفعل 11 هدفًا من 4 مباريات خارج أرضه، ولهذا لدينا الكثير من الاحتمالات ومتوقع ان تأتي الاهداف في أي وقت من هذه المباراة.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة ضد فياريال

اما بالنسبة لتشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة ضد فريق فياريال يوم الثلاثاء في مباراة الاياب للدور ربع النهائي لدوري ابطال اوروبا فمن المتوقع ان يدخل فريق بايرن ميونخ المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: مانويل نوير، وفي خط الدفاع: بنيامين بافارد، تانجوي نيانزو، دايوت أوبيكانو، ألفونسو ديفيز، وفي خط الوسط: جوشوا كيميش، ليون جوريتزكا، وفي خط الوسط الهجومي: كينجسلي كومان، توماس مولر، ليروي ساني، اما في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيلة فياريال المتوقعة ضد بايرن ميونخ

بالنسبة الى تشكيلة فياريال المتوقعة ضد فريق بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء في المباراة التى ستقام على ارض ستاد اليانز ارينا فمن المتوقع ان يلعب فياريال المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: جيرونيمو رولي، وفي خط الدفاع: ماريو غاسبار، راؤول ألبيول، باو توريس، بيرفيس إستوبينان، وفي خط الوسط: جيوفاني لو سيلسو، إتيان كابوي، داني باريجو، فرانسيس كوكيلين، اما في خط الهجوم: جيرارد مورينو، أرنو دانجوما.