تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد يلا شوت .. بث مباشر الريال وتشيلسي الريال ضد تشيلسي مباشر مباراة تشيلسي وريال مدريد مباشر

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يتواجه مع نظير مرة أخرى في مباراة  إياب الربع نهائي من بطولة ، الثلاثاء 12 أبريل 2022.

 

ونجح ريال مدريد في تحقيق انتصار مستحق في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1

 

تشكيلة ريال مدريد ضد تشيلسي في اياب الربع نهائي

وبحسب لما نشر موقع “هوسكور العالمي”، فمن المحتمل أن يخوض كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ فريق ريال مدريد الإسباني، مواجهته المقبلة أمام تشيلسي بالتشكيل الأتي ذكره:

 

يتولى حراسة المرمى: تيبو كورتوا

 

وفي خط الدفاع: ناتشو – دافيد ألابا – إيدير ميليتاو – داني كارباخال

 

ويتمركز بخط الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس

 

ويقود خط الهجوم فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – فيديريكو فالفيردي

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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