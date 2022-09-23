تراند اليوم : الشؤون المدنية غزة فحص التصاريح

يبحث سكان قطاع غزة عن موقع الشؤون المدنية غزة فحص التصاريح العمالية والتجارية مع إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي كوتة التصاريح إلى 17 ألفاً حيث يسارع المرشحين للحصول على تصاريح إلى الدخول إلى موقع الشؤون المدنية لمعرفة الردود الواردة على طلباتهم.

وفور فحص تصاريح عبر موقع الشؤون المدنية من خلال ادخال رقم الهوية والكود يظهر للمتقدم حالة الطلب (أرسل وينتظر الرد- لايوجد تصريح- مرفوض).

الشؤون المدنية غزة فحص التصاريح

ويمكن فحص تصاريح التجارة لقطاع غزة من خلال موقع الشؤون المدنية من خلال إدخال رقم الهوية الشخصية.

للشكاوى يرجى التواصل من خلال صفحة الشكاوى , رقم الهاتف 082883307 او الجوال 0598103034

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