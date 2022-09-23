تراند اليوم : بث مباشر الجزائر .. بث مباشر الجزائر وغينيا بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر مباراة مباراة الجزائر اليوم مباشرة

يستعد منتخب الجزائر الأول لمواجهة نظيره الغيني وديًّا التي سيلعب فيها لأول مرة على الملعب الأولمبي الجديد ميلود هدفي بمحافظة وهران غربي العاصمة، باحثًا عن فوزٍ جديدٍ يؤكد به الانتصارات الثلاثة التي سجّلها خلال فترة التوقف الدولي الماضية في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وتحمل مواجهة غينيا قيمةً معنويةً كبيرةً للمدير الفني جمال بلماضي الذي يرغب في مواصلة حصد النتائج الإيجابية بعد صدمة الإقصاء من كأس العالم 2022، لإعادة الأمل للجماهير الجزائرية قبل الاختبار الحقيقي في كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار (المؤجلة إلى عام 2024).

وأُقيمت جولتان فقط من التصفيات الأفريقية، وحققت الجزائر الفوز في أول جولتين على أوغندا وتنزانيا على التوالي بذات النتيجة (2-0)، ما يؤكد قدرة محاربي الصحراء على بلوغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

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وتنطلق مباراة الجزائر وغينيا في تمام الساعة الثامنة ليلًا بتوقيت الجزائر، العاشرة ليلًا بتوقيت مكة المكرمة، في مساء الجمعة 23 سبتمبر، على ملعب ميلود هدفي الأولمبي الجديد، حيث سيلعب عليه زملاء رياض محرز للمرة الأولى، بعد فترةٍ غاب فيها منتخب الجزائر عن محافظة وهران لحوالي 17 عامًا.

غينيا تستعد لمواجهة الجزائر وديًّا

وستُنقل المواجهة الودية الأولى للمنتخب الجزائري خلال فترة التوقف الدولي الحالية على القناتين الحكوميتين الأولى والسادسة، واللتين يمكن التقاط بثيهما على القمر العربي "نايل سات".