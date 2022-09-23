تراند اليوم : مصر مباشر .. مباراة مصر مباشر الآن بث مباشر مصر والنيجر بث مباشر ماتش مصر اليوم مباشر

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الرسمي لمواجهة النيجر الودية والمقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، خلال فترة التوقف الدولي.

وتقام مباراة مصر والنيجر الودية على استاد الإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.

وتعد هذه هي المواجهة الأولى لفيتوريا كمديرا فنيا للمنتخب المصري بعدما تولى قيادته خلفا لإيهاب جلال.

ويتواجد محمد صلاح نجم ليفربول في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر في ودية النيجر، بينما يسجل محمود حمادة لاعب فاركو ظهوره الدولي الأول مع الفراعنة.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود الونش - أحمد حجازي - عمر جابر

خط الوسط: طارق حامد - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر ودية ثانية أمام ليبيريا يوم 27 سبتمبر الحالي.