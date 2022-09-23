تراند اليوم : ماتش مصر مباشر .. ماتش مصر والسودان مباشر HD مشاهدة ماتش مصر والسودان بث مباشر مصر والسودان يلا شوت

المنتخب المصري يطمح من أجل تحقيق إنتصار ثمين في مشواره علي حساب منتخب السودان، وذلك من أجل ضمان الصعود إلي الدور الثاني من هذه البطولة، وذلك في مواجهة لن تكون سهلة بديربي النيل، خاصة إذا إستهان الفراعنة بالمنافس وأنهم نجحوا بالفوز عليه في بطولة كأس العرب بخماسية نظيفة، ولكن هذه المرة ستكون المواجهة مختلفة بشكل كبير.

منتخب مصر نجح في الفوز علي حساب منتخب غينيا بيساو في اللقاء الماضي بصعوبة كبيرة، وذلك بهدف دون رد عن طريق اللاعب محمد صلاح بعد أسيست من عمرو السولية، وبالتالي يحاول أن يكون أكثر نشاطاً في الجانب الهجومي في لقاء الليلة ضد منتخب صقور الجديان من أجل التمكن من التأهل.

منتخب السودان لازالت لديه الحظوظ ممكنة، ولكن عليه أن يفاجيء الفراعنة بالإنتصار وأن يتمكن من تحقيق العلامة الكاملة عليه حسابه من أجل التأهل إلي الدور الثاني من هذه البطولة بسلام، ولكن عليه أن يفوز علي حساب الخصم أولاً، ولم يتمكن منتخب السودان من تحقيق نتيجة جيدة سوي في لقاء غينيا بيساو الأول الذي تعادل معه بدون أهداف، بينما خسر من نيجيريا بثلاثية.