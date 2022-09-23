تراند اليوم : نظام نور نتائج الاكمال الثانوية العامة 1439 برقم الهوية .. فحص نتائج الثانوية 2018 -1439 برقم التسجيل الدور الثاني عبر نظام نور المركزي

يمكنكم الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة دور الثاني 1439 في المملكة العربية السعودية مباشرة عبر رابط موقع نظام نور المركزي، من خلال الرابط التالي موقع نظام نور، يمكنكم الضغط على الرابط وفحص نتائج امتحانات الاكمال الثانوية العامة 1439 برقم التسجيل او رقم الهوية.

حيث نستعرض لكم اليوم، رابط موقع نظام نور التعليمي، والذي يعتبرأحد الأنظمة التكنولوجية والتى يمكن الاستفادة المباشرة منها عن طريق الانترنت التى تتبع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ، حيث أن هذا النظام المتميز يكون تابع الى التعليم السعودى رسميا و يعمل على تقديم مختلف الخدمات التعليمية للطالب عبر الطريق الالكترونى وذلك يعتبر نوعا من التيسير على وزارة التعليم السعودى وخفض التكدس الذى يحدث بها من جانب الطلاب وأولياء الأمور والذى يحدث نتيجة تعدد الطلبات وخاصة ما يكون من طلبات التقديم للمراحل التعليمية المختلفة لكافة الطلبة والطالبات فى اطار نطاق المملكة السعودية.

6 من الخدمات الهامة التى يقوم بتقديمها نظام نور التعليمى عبر الانترنت

1.يعمل نظام نور على تيسير اجراءات التقدم الى المدارس التى تتبع وزارة التعليم السعودى فى بداية العام الدراسى .

2.يعمل على استقبال ما يكون من الطلاب المستجدين و طلاب الروضة بالمدارس الخاصة بهم عبر الطريق الالكترونى .

3.يمكن هذا النظام اطلاع أولياء الأمور على نتائج الاختبارات الشهرية واختبارات منتصف العام لأبنائهم من الطلاب .

4.كما يعمل هذا النظام على التمكين من الاستعلام عن نتائج آخر العام .

5.امكانية التعرف من خلال نور على فترات غياب الطلاب .

6.بالاضافة الى ما يعمل عليه أيضا هذا النظام التعليمى من حصول ولى الأمر على التقييمات الخاصة بالطالب .

طريقة الدخول على نظام نور 1439 برقم الهوية والاستفادة من كافة الخدمات

حيث يمكن لأى من الطلاب والطالبات أيضا وذلك فى كافة ما يكون من مراحل التعليم بالمملكة السعودية الاستفادة من ما يقوم نور التعليمى بتقديمه من خدمات وذلك عن طريق الدخول مباشرة فى موقع نظام نور المركزى عبر الانترنت واتباع الخطوات للتسجيل فى داخل هذا الموقع ،وذلك بالنسبة الى ما يكون من هؤلاء الطلاب غير مسجلين بالنظام ، وفى المقابل فقد قام نور باتباع نظام الدخول عبر ادخال رقم الهوية فقط فى حالة وجود حساب للشخص فى داخل هذا الموقع ، أما بالنسبة الى الطلاب المستجدين وطلاب الروضة فى موقع نور التعليمى اتاح لأولياء الأمور خدمة التسجيل لأبنائهم من الطلاب فى داخل هذا النظام عبرالانترنت .