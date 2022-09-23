تراند اليوم : طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي 1439 للتخصصات العلمية والنظرية من خلال موقع قياس رابط مباشر للتسجيل

يجد بعض الطلاب في المملكة العربية السعودية صعوبة في التسجيل في الاختبار التحصيلي قياس ، حيث نضع لكم اليوم رابط مباشر للتسجيل في اختبار التحصيلي قياس 1439 لجميع التخصصات العلمية والنظرية وطريقة التسجيل، لكي تسهل عليكم قرائنا الكرام التسجيل في اختبارات التحصيلي.

فقد نشر المركز القومي الوطني للقياس مواعيد تسجيل جميع الطلاب في اختبار التحصيل الدراسي 1439 للبنين والبنات، ونجد أن الاختبارات الآن تتم بطريقتين وهما الاختبار الورقي والمحوسبي أيضاً ويمكن التسجيل في الاختبار المحوسبي بالمقرات المخصص لأداء الامتحان داخل وخارج السعودية وأيضا ليس له وقت محدد، أما الورقي فهو حسب رغبة الطالب.