تراند اليوم : طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي 1439 للتخصصات العلمية والنظرية من خلال موقع قياس رابط مباشر للتسجيل

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يجد بعض الطلاب في المملكة العربية السعودية صعوبة في التسجيل في الاختبار التحصيلي قياس ، حيث نضع لكم اليوم رابط مباشر للتسجيل في اختبار التحصيلي قياس 1439 لجميع التخصصات العلمية والنظرية وطريقة التسجيل، لكي تسهل عليكم قرائنا الكرام التسجيل في اختبارات التحصيلي.
فقد نشر المركز القومي الوطني للقياس مواعيد تسجيل جميع الطلاب في اختبار التحصيل الدراسي 1439 للبنين والبنات، ونجد أن الاختبارات الآن تتم بطريقتين وهما الاختبار الورقي والمحوسبي أيضاً ويمكن التسجيل في الاختبار المحوسبي بالمقرات المخصص لأداء الامتحان داخل وخارج السعودية وأيضا ليس له وقت محدد، أما الورقي فهو حسب رغبة الطالب.
وينقسم الاختبار التحصيلي الدراسي 1439إلى قسمين:
- اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية مثل الأحياء، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات.
- اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية مثل الحديث والثقافة الإسلامية، التوحيد، الفقه، النحو والصرف، البلاغة والنقد، الأدب، التاريخ، الجغرافيا.
طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي 1439 من خلال موقع قياس:
- أولاً سجل علي موقع قياس.
- بعد التسجيل علي موقع القياس أدخل رقم السجل المدني وكلمة المرور الخاصة بك، وأختر (الاختبارات المتاحة للتسجيل).
- اختيار المواد التي ترغب في التسجيل بها وأضغط على كلمة تسجيل.
- اختر موافق وضع علامة بالموافقة علي الإقرار والتعهد بالشروط والأحكام الخاصة بالاختبارات، ثم أضغط علي التالي.
- وبعد التسجيل سيظهر لك صفحة بها مواعيد الاختبارات المتاحة.
- اختر موعد الاختبار من أعلى، ثم اختر مكان أداء الاختبار، وسوف تجدها باللون الرمادي، ثم أضغط علي موافق للتأكيد وحتي يمكنك معرفة الرسوم وطرق السداد.