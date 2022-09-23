تراند اليوم : تعرف على فوائد تناول القهوة.. منها تقوية القلب

كي تحصل على فوائد تناول القهوة كاملة وأن يكون لها مردود أفضل على صحتك، لا تحتسي فنجانك الأول في الصباح الباكر ولا تجعلها أولى عاداتك اليومية، ويفضل أن تتناولها بعد موعد استيقاظك بثلاث ساعات، حيث أثبتت البراهين العلمية في 127 دراسة عن ملف احتساء القهوة وأكدت بشكل لايصدق مدى النفع العائد على صحة الإنسان إثر تناولها فضلاً عن دورها في إطالة العمر.

ومن أبرز هذه الفوائد التى أثبتتها الدرسات عن القهوة، وفق ما شكرت مجلة "لها":

- دورها في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان بنسبة 20%.

- دورها الفعال في تقليص مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 5%.

- دورها أيضاً في الحد من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 30%.

- دورها القوي في تقليل معدلات الإصابة بمرض الشلل الرعاش بحوالي 30%.

وتحقق المواد المنبهة في حبوب القهوة مفعولها الجيد حينما تغدق على جسم الإنسان بمضادات الأكسدة الطبيعية بالإضافة إلى دورها في إصلاح الحمض النووي الخاص بك، وماتؤديه من دور عظيم في تخفيف الضغط العصبي والجسدي الذي سببه الإجهاد لك، وتحسين كفاءة الإنزيمات المنظمة للأنسولين والجلوسين بالجسم. لذلك لا عجب في أن ندرك أن للقهوة دور في إطالة عمر من يحتسيها مقارنة بهؤلاء الذين لا يتناولونها على الإطلاق.

وعلى الرغم ما قد تم ذكره سابقاً، إلا أن المبالغة والإفراط في احتسائهامن شأنه أن يقلب تلك الموازين رأساً على عقب. لذا هناك شروط يجب مراعتها في شرب القهوة حيث أن تناولها عدة مرات وفي أوقات مختلفة على مدار اليوم الواحد ربما تزيد أو تقلل من فوائدها وهو ماسيعود بالسلب أو الإيجاب على صحة الإنسان.