تراند اليوم : أبشر جوازات .. 6 إجراءات عبر أبشر يجب على الزوجة الأرمل اتباعها للحصول على تصريح سفر

أبشر جوازات سنتعرف على طريقة التسجيل في خدمة أبشر للمقيمين، فخدمة أبشر الالكترونية في المملكة العربية السعودية من الخدمات الالكترونية التي تم إطلاقها مؤخراً بهدف تقديم السرعة والراحة اللازمة والمتوخاة في سبيل إنجاز كافة المعاملات التي تتم من خلال وزارة الداخلية السعودية للمقيمين والمواطنين على حد سواء، والتي كانت تتم في السابق بالطريقة اليدوية المتعارف عليها من ذهاب لمقر وزارة الداخلية الخاص بمنطقة إقامتك، وأصبح من الممكن القيام بها بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة من خلال الدخول للموقع المختص وهو ” أبشر ” فالتسجيل في خدمة أبشر للمقيمين، يتيح لكم إمكانية التمتع بكل ما يتوافر من خدمات إلكترونية يحملها هذا الموقع، والتي ستتمكنون من الحصول عليها بعد التسجيل في خدمة أبشر للمقيمين والتي من بينها اصدار تصاريح سفر للأبناء وتجديد الإقامة الخاصة بالخادمة والسائق وكذلك اصدار تأشيرات الخروج والعودة.

وحددت المديرية العامة للجوازات، 6 إجراءات عبر أبشر يجب على الزوجة الأرمل اتباعها للحصول على تصريح سفر.

جاء ذلك في رد من الجوازات على سؤال مغرد وجه سؤالاً مفاده: “أختي أرملة ولديها بنت ولديها صك ولاية عليها، علمًا بأنه تم استخراج جواز للأم وابنتها بناء على الصك.. فهل تحتاج تصريح سفر، علمًا بأن أمها مسافرة معها”.

وأجابت الجوازات، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، بقولها إنه “يشترط اتباع عدد من الإجراءات للحصول على تصريح بالسفر، في هذه الحالة، وتتمثل في الدخول على خدمة أبشر ، واختيار الخدمات الإلكترونية ومن ثم تصاريح السفر، ثم التأشير على إصدار تصاريح السفر بالجواز أو الهوية الوطنية لدول الخليج العربي، ثم بعد ذلك التأشير على اسم التابع ومن ثم تحديد نوع التصريح ومدته.

وأضافت الجوازات أنه ستظهر رسالة تأكيد تصاريح السفر، ثم رسالة أخرى تالية لها تؤكد أنه تم إصدار تصريح السفر عبر خدمة أبشر.

أبشر الجوازات السعودية تسجيل الدخول

لكي تستكمل عملية التسجيل في خدمة أبشر للمقيمين يجب عليك القيام بالذهاب لإدارة وزارة الداخلية السعودية القريبة من مكان سكنك أو عملك، والتي ستجد فيها جهاز خاص بتفعيل الحساب الخاص بك في خدمة أبشر للمقيمين، ولكن هذه الخطوة تأتي كآخر مرحلة من مراحل التسجيل في خدمة أبشر للمقيمين والتي يسبقها الخطوات التالية:

الدخول للبوابة الالكترونية للجوازات ” أبشر” من خلال الرابط التالي من هنا

الضغط على خيار مستخدم جديد

الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها من أجل التسجيل في خدمة أبشر للمقيمين.

ادخال رقم الهاتف الخاص بك لاستقبال رمز التفعيل الخاص بحسابك.

وكما أسلفنا يتم الذهاب لأقرب مقر إدارة لوزارة الداخلية في منطقتك من أجل تفعيل الحساب.

بعد التفعيل يتم إنشاء حساب المستخدم الخاص بك.

بعدما تنتهي عملية التفعيل يتم طباعة النموذج الخاص بحسابك ليتم تسليمه للموظف الخاص بالتفعيل لإتمام عملية التسجيل في خدمة أبشر للمقيمين.

تسجيل الدخول خدمة أبشر للمقيمين

بهذا نكون قد إنتهينا من تقديم خطوات التسجيل في خدمة أبشر للمقيمين، والتي تسبق التمتع بكافة الخدمات الالكترونية التي يحملها موقع ” أبشر ” وهو البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل جملة من الخدمات الخاصة بالمقيمين في المملكة والتي يتسنى لكم الحصول عليها بعد إتمام التسجيل في خدمة أبشر للمقيمين بواحدة الطرق الثلاث المتوفرة سواء كانت بالتسجيل في الخدمات أو التسجيل عن طريق جهاز التفعيل الذاتي أو التفعيل عن طريق واحداً من بنوك ” الراجحي، سامبا، الرياض”.