تراند اليوم : متى يصادف عيد الاضحى 2018-143 فلكيا وميلاديا في السعودية وجميع الدول العربية

نضعكم اليوم بالتوقيت الرسمي لعيد الأضحى في الممكلة العربية السعودية، وفلسطين، ومصر والاردن، وتركيا والبحرين، ومصر، وسوريا ، والسودان، واليمن، وليبيا، ولبنان، والعراق، وامريكا، واسبانيا، والدنمارك، وجميع الدول العربية والاسلامية.

أشهر قليلة ويحل علينا شهر ذي الحجة والذي يعتبر موسم الحج للعام 2018 - 1439، شهر ينتظره المسلمين في شتى بقاء الأرض، لتفرغ للعبادة ونيل رضا الله، وأداء مناسك الحج في الديار المقدسة، وذلك يسعى عدد كبير من المسلمين لمعرفة تاريخ شهر ذي الحجة ووقفة عرفة هذا العام، والذي نزودكم به اليوم عبر موقعنا.

فقد أشارت الحسابات الفلكية بأن انتهاء شهر شعبان للعام 1439-2018 سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم 21 من شهر أغسطس للعام 2018 في جميع الدول العربية،

حيث يشهد يوم 20 أغسطس وقفة عرفة فى فلسطين ، والسعودية والامارات والكويت وقطر ومعظم الدول العربية والاسلامية.

أما اجازة عيد الاضحى 1439-2018 هذا العام فتبدأ من وقفة عرفة حتى مساء آخر أيام عيد الأضحى المبارك لجميع الموظفي في كافة الدول.