تراند اليوم : موقع ناجح نتائج الثالث متوسط 2018 الرصافة الثالثة + نتائج الكرخ الاولى الثالث متوسط 2018

موقع نتائج الثالث المتوسط العراق، نتابع معكم من خلال هذا المقال، معرفة نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق 2018 لنهاية العام، وذلك في ظل انتظار طلابها للنتيجة بعد تأخر ظهورها في الفصل الدراسي الثاني الحالي،ننشر لكم في هذا المقال عبر موقع المشرق، روابط نتيجة الصف الثالث المتوسط والمواقع المتوقع ظهور النتيجة عليها، ومتابعة لموعد ظهور نتيجة الثالث المتوسط في العراق.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2018 العراق

أعلنت وزارة التعليم العراقية أن نتيجة الصف الثالث المتوسط متوقع ظهورها خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد أن كان مقرر إعتمادها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، إلا أن أعمال المراجعة والتصحيح قد اضطرت لجان التصحيح إلى تأجيل النتيجة لما بعد عيد الفطر المبارك، ليكون الموعد الجديد لظهور نتائج الثالث المتوسط بعد ساعات .

كانت وزارة التربية العراقية قد أعلنت أن نسبة النجاح هذا العام وصلت إلى 87.71%، وكانت لمحافظة الناصرية المرتبة الأولى في نسب النجاح، وجاء بعدها محافظة بغداد وباقي المحافظات، وسوف يتم نشر نسب النجاح كاملة فور اعتماد نتيجة الصف الثالث المتوسط في محافظات “الرصافة الأولى والثانية والثالثة، الكرخ الأولى والثانية والثالثة، والبصرة نينوي والأنبار، المثني والنجف وكربلاء، واسط بابل ديابي، صلاح الدين القادسية ذي قار وكركوك وميسان والسليمانية وأربيل.

موقع ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الأول العراق 2018:

سوف يتم ظهور النتيجة بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها عبر أحد الروابط التالية:

كما يمكن أيضا لفرق العمل بالموقع مساعدتك في الحصول على النتيجة فور ظهورها، وذلك عن طريق وضع رقم جلوسك وأسمك والمحافظة في تعليق أسفل المقال، وسوف يتم الرد عليك فور ظهور النتيجة.

ننتظر في خلال الساعات القليلة القادمة، ظهور نتائج الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التعليم العراقية في جميع المحافظات.

دقائق وتظهر نتيجة الصف الثالث المتوسط على موقع وزارة التعليم العراقية وموقع ناجح والسومرية من خلال الروابط الموضحة بالأعلى فتابعونا، ويمكنك وضع رقم جلوسك أسفل المقال وسوف نساعدك في الحصول على النتيجة فور ظهورها.