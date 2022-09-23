تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2018 الرصافة الاولى + الثانية نتائج الثالث متوسط 2018 بالعراق الرصافة الأن حمل النتائج

ظهور نتائج الثالث متوسط 2018 بالعراق، حيث يشغل جميع الطلاب والطالبات الآن الحصول على نتائج الثالث متوسط 2018 عبر موقع ناجح أو موقع السومرية نيوز وذلك بعد أن انتهوا من أداء الاختبارات المقررة عليهم بنصف السنة، ومن خلال هذا التقرير سنضع لكم روابط نتائج الثالث متوسط 2018 برقم التسجيل الخاص بكل طالب حرصاً منا على تقديم أهم ما ترغبون بالحصول عليه.

نتائج الثالث متوسط 2018

نتائج الثالث متوسط 2018، صرحت وزارة التربية العراقية، أنه تتم الآن عمليات التصحيح والمراجعات النهائية لأوراق الإجابة الخاصة بطلاب المرحلة المتوسطة في جميع محافظات العراق، وقد انتهت الوزارة من الجزء الأساسي لهذه الإجراءات، وقد تم إعلان موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2018 منذ أيام قليلة على أن يكون موعد ظهورها في التاسع والعشرين من يونيو.

ولكن نظراً لحلول عيد الفطر تم تأجيل أعمال التصحيح فترة قصيرة، ومن ثم تم الدخول في فترة التصحيح مرة أخرى من أجل سرعة إعلان نتائج الثالث متوسط 2018، وسنضع لكم روابط تحمل نتائج الثالث متوسط 2018 بالعراق بجميع المحافظات، سيتم تفعيلها فور رفع نتائج الثالث المتوسط 2018 موقع ناجح والسومرية نيوز.

روابط نتائج الثالث متوسط 2018 جميع المحافظات

يمكنكم الحصول على نتائج الثالث متوسط 2018 العراق من خلال روابط نضعها لكم تخص جميع المحافظات، والتي سيتم تفعيلها فور إعلان نتائج الصف الثالث متوسط 2018، أما بخصوص طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالعراق 2018، يتم أولاً الدخول على الروابط المرفقة، وكتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب، وأخيراً الضغط على بحث.