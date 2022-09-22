تراند اليوم : رابط منظومة القروض مصرف الادخار .. التسجيل في منظومة القروض السكنية

رابط منظومة القروض مصرف الادخار، تواصل منصة حكومتنا استقبال طلبات التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا، جاء ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة عن تخصيص حوالي 15 مليار دينار لدعم التنمية ومشاريع الشباب.

قال رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، أن القروض ستكون بقيمة 150,000 ألف دينار وتستهدف المبادرة 25 ألف مستفيد.

وستشمل المرحلة الأولى توزيع 1500 قطعة أرض في المنطقة الشرقية و3500 في المنطقة الجنوبية، و3500 بالمنطقتين الغربية والوسطى.

من جانبه، قال وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، إنّ توزيع قطع الأراضي سيشمل في مرحلتها الأولى 1500 قطعة بالمنطقة الشرقية و3500 بالمنطقة الجنوبية و3500 بالمنطقتين الغربية والوسطى.

وتابع التومي، أنّه إضافة إلى 8625 قطعة أرض جاهزة ستكون هناك أكثر من 16 ألف قطعة أرض إضافية تعمل شركة التهيئة العمرانية على تجهيزها خلال شهر.

وأشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، إنّ وزارة الشباب حددت قطع الأراضي التي ستوزع على الشباب بمختلف المدن الليبية.

التسجيل في منظومة القروض السكنية ليبيا للاستفادة من مصرف الادخار في بعض الخطوات السهلة كالتالي:.