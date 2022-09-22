تراند اليوم : 9 فوائد الصحية من تناول ” العسل والكركم ” معا علي الريق كل صباح

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وكالات / الخليج 365
يعد العسل من النعم التي منحها الله للإنسان ففي تناوله شفاء من العديد من الأمراض التي من الممكن أن تصيف الإنسان فهو بمثابة واقي ضد أمراض عديدة ، كما أن العديد من الناس يفضلون تناول العسل بأنواعه العديدة وذلك لما له من مذاق حلو ورائع ولعظم الفائدة الصحية التي يتضمنها العسل ، كما أن الكركم ليس ببعيد أيضا فهو يصنف من قبل الكثيرين علي اأنه من أكثر الأطعمة الصحية علي مستوي العالم والتي ينصح بإدارجها ضمن برنامجك الغذائي لما له من فوائد صحية وعلاجية لا توصف ، لذا فنحن من خلال مقالنا هذا سنعمل علي توضيح فوائد الجمع بين الكركم والعسل وتناولهما علي الريق .
فوائد تناول الكركم والعسل علي الريق :
- تناول الكركم والعسل يعمل علي التخلص من البكتيريا والجراثيم لاحتوائهما علي خصائص مضادة للأكسدة
- ينصح بتناولهما علي الريق لصحة قلب أفضل حيث أنهما يعملان علي خفض مستوى الكولسترول في الدم.
- يعمل الكركم علي تسهيل عملية الهضم ، في الوقت ذاته يمنع العسل تخمر الطعام في المعدة
- الوقاية من التعرض لخطر الإصابة بالتهابات المعدة والقرحة من خلال التقليل من حموضة المعدة
- يحميان الأسنان من التسوس والالتهابات، ويقويان اللثة ويحافظان على صحة الفم.
- زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم
- الحماية من انتشار الخلايا السرطانية وبشكل خاص ” سرطان الأمعاء والمرئ والمعدة
- المحافظة علي صحة العقل والدماغ
- تعزيز الجهاز المناعي داخل الجسم وتقويته