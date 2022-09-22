تراند اليوم : مباراة الاهلى بث مباشر الان .. الأهلي الان بث مباشر ماتش الأهلي اليوم بث مباشر يلا شوت مشاهدة ماتش الأهلي اليوم مباشر الآن

مباراة الاهلى بث مباشر الان الأهلي الان بث مباشر ماتش الأهلي اليوم بث مباشر يلا شوت ماتش الأهلي اليوم مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي وفاركو بث مباشر اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري المحلي.

الأهلي يمطر شباك المقاصة في الجولة الماضية بالدوري

آخر مباراة لعبها فريق الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، جاءت أمام المقاصة وتفوق المارد الأحمر برباعية نظيفة سجلها كل من لويس ميكسيوني "ثنائية"، بالإضافة إلى ثنائية أخرى من البديلين حسين الشحات وزياد طارق في المرحلة العاشرة من بطولة الدوري والتي أقيمت على ملعب السلام.

كابوس صن داونز يلاحق الأهلي

بات على الأهلي أن يثبت قدراته وأن يحقق الفوز اليوم على فاركو بعد أيام من هزيمة مفاجئة من صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في ملعب الأسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال، وتسود حالة من الحزن على الجميع في الأهلي خاصة أن الخسارة تأتي في ظروف جيدة وأثبتت أن هناك العديد من اللاعبين في حالة تراخي.

غيابات الأهلي أمام فاركو في الدوري

هناك العديد من اللاعبين الذين يغيبون عن الأهلي في مباراة فاركو مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز، ومن بينهم صلاح محسن وأكرم توفيق وعمار حمدي وبدر بانون وأيمن أشرف وجميعهم بسبب الإصابة حيث سيستمر غيابهم لفترة طويلة لأن الإصابات قوية ما بين رباط صليبي وغيرها، أما ثنائي الفريق وليد سليمان ومحمود متولي فرغم تواجدهما بشكل لائق إلا أن بيتسو موسيماني قرر إراحتهم وإبعادهما عن المشاركة في مباراة الليلة لعدم الجاهزية، كما يغيب ياسر إبراهيم والحارس حمزة علاء.

ما هو توقيت مباراة الأهلي وفاركو الليلة؟

الليلة سيكون ملعب السلام في أفضل أحواله لأنه سيستضيف قمة كبيرة لم تتكرر من قبل في بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب تواجد فاركو للمرة الأولى في المسابقة، أمام الأهلي صاحب الأرض والضيافة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة السادسة مساء بتوقيت جرينتش، الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس.