تراند اليوم : مباراة الأهلي اليوم بث مباشر .. بث مباشر مباراة الاهلي وفاركو بث مباشر الاهلي فاركو مباشر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر الآن

مباراة الأهلي اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة الاهلي وفاركو بث مباشر الاهلي فاركو مباشر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر الآن وأعلن بيتسو موسيماني عن اعتماده تشكيلة الأهلي ضد فاركو حيث سيلتقي الفريقين اليوم 1 مارس 2022، في سياق مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، ومن المتوقع أن يجري موسيماني بعض التغييرات على تشكيلة الفريق في هذه المواجهة الهامة وسيقاتل اللاعبين بقوة من أجل استعادة هيبة الفريق، الذي أهدر العديد من في دوري أبطال أفريقيا مما أثر على الحالة النفسية للاعبين.

وتنعقد مباراة الأهلي وفاركو على استاد الإسكندرية، وسيبذل اللاعبين جهودهم من أجل تحقيق الفوز قوى والمنافسة بقوة على لقب الدوري المصري الممتاز، ويستغل الشياطين الحمر الانتصار المميز الذي حققه اللاعبين في الجولة السابقة من الدوري المحلي، وسيقاتلون بقوة من أجل الفوز والحصول على النقاط الثلاثة والعودة إلى صدارة ترتيب الدوري المصري فقد نجح بيراميدز في احتلال المركز الأول متفوق على الأهلي بفارق نقطة واحدة.

وقد سجل الأهلي في الدوري المصري بالجولة السابقة التي إلتقي فيها مع مصر المقاصة، حيث انتهت المواجهة برباعية نظيفة دون، وحصد المارد الأحمر النقاط الثلاثة ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة.

وستنطلق مباراة الأهلي وفاركو على قناة أون تايم سبورت، في تمام الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيلة الأهلي ضد فاركو

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمود وحيد، كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم

في خط الوسط: محمد مجدي أفشة، حمدي فتحي، أليو ديانج.

في خط الهجوم: حسام حسن، بيرسي تاو، حسين الشحات.