تراند اليوم : التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 .. رابط منظومة القروض السكنية للشباب ليبيا

التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 و رابط منظومة القروض السكنية للشباب ليبيا ،وقال رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، أن القروض ستكون بقيمة 150,000 الف دينار و تستهدف المبادرة 25 الف مستفيد.

وكانت قد أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، أن التسجيل في مبادرة رئيس الحكومة ستكون عبر منصة إلكترونية ستطلق الأحد القادم.

وستشمل المرحلة الأولى توزيع 1500 قطعة أرض في المنطقة الشرقية و3500 في المنطقة الجنوبية، و3500 بالمنطقتين الغربية والوسطى.

وقالت وزارة الإسكان الليبية في بيان لها:” بناءً على مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تيسير منفعة إسكان الشباب والأسر المحتاجة، تم اليوم الأحد الموافق 27 فبراير لسنة 2022 م ،وفي مؤتمر صحفي للجنة الوزارية المعنية بتنفيذ المبادرة الإعلان عن إطلاق منظومة التسجيل “.

وأوضحت الوزارة، إنه قبل الدخول على الرابط يجب توفير الأوراق المطلوبة التالية: