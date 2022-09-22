تراند اليوم : بث مباشر مباراة الاهلي .. ماتش الاهلي مباشر الآن الأهلي الآن بث مباشر مباراة الاهلى بث مباشر الان

بث مباشر مباراة الاهلي ماتش الاهلي مباشر الآن الأهلي الآن بث مباشر مباراة الاهلى بث مباشر الان واعلن المدير الفني لنادي الاهلي بيتسو موسيماني ، على التشكيل الرسمي لمواجهة فاركو، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لخطف نقاط المباراة من اجل مصالحة جماهيره، بعد الخسارة على أرضه امام صن داونز الجنوب أفريقي (1-0)، السبت الماضي، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تشكيلة الاهلي ضد فاركو في الدوري المصري الممتاز .

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

وسط الملعب: عمرو السولية وحمدي فتحي “أليو ديانج”، ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: لويس ميكيسوني ومحمد شريف وبيرسي تاو.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري بأثنتي وعشرين نقطة، بينما يحتل فاركو المركز السابع بخمسة عشرة نقطة.