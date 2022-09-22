تراند اليوم : مباراة الاهلي مباشر .. ماتش الاهلي بث مباشر HD ماتش الاهلي وفاركو مباشر ماتش الاهلي الان ماتش الأهلي اليوم مباشر

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تشكيلة النادي الأهلي، التي سوف يلعب بها ضد مضيفه فاركو، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة رقم 11 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأهلي وي السلام.

تشكيلة النادي الأهلي في مواجهة اليوم ضد فاركو تشهد عدة تغييرات عن مباراة صن داونز الماضية، والتي انتهت بهزيمة القلعة الحمراء بنتيجة 1-0، في دوري أبطال إفريقيا.

تشكيلة النادي الأهلي في مباراة اليوم ضد فاركو في الدوري المصري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – كريم فؤاد – محمود وحيد.

في خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – لويس ميكيسوني – حسين الشحات.

في خط الهجوم: محمد شريف.

وجاءت مقاعد بدلاء المارد الأحمر كالتالي: علي لطفي، محمد هاني، وليد سليمان، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي عبد القادر، عمرو السولية، حسام حسن.

يُذكر أن الفريق الأحمر يملك 22 نقطة، في المرتبة الثانية بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما يمتلك فاركو 15 نقطة، بالمركز السابع.