تراند اليوم : احذر .. 3 أمراض لو ظهرت عندك ابتعد عن الطماطم

وكالات / الخليج 365

تعد الطماطم من الخضروات الهامة للجسم؛ لاحتوائه على الألياف والبروتين والبوتاسيوم والصوديوم والحديد وفيتامين سي والمغنيسيوم، ولذلك ينصح الأطباء الجميع بتناولها يوميًا وجعلها جزءًا أساسيًا من الوجبات، ولكن في الوقت ذاته نصحوا البعض بالابتعاد عنها تمامًا أو محاولة عدم تناولها كثيرًا، لأنها تشكل خطرًا على الصحة في حالة إصابة الجسم بـ3 أمراض معينة، لأن القيمة الغذائية للطماطم تشكل خطرًا على الجسم بمجرد ظهور واحد من الأمراض التي سيتم ذكرها في السطور التالية.

أمراض تمنع صاحبها من تناول الطماطم

وبحسب موقع “timesofindia”، فإن هناك 3 أمراض تتسبب في ضرورة الابتعاد عن الطماطم، وهي “وجود حصوات في الكلى- التهابات المعدة- قرحة المعدة”، وعلى الرغم من أن هذه الأمراض بسيطة ولا تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة، إلا أن الوضع يتغير بمجرد تناول كمية من الطماطم، بسبب الأحماض العضوية وأملاح الأوكسالات، وبالتالي تؤدي لزيادة تهيج المعدة وتكون حصوات أكثر في الكلى، مما يعرض حياة الإنسان للخطر.

نوع خطير من الطماطم لا يجب تناوله

وأوضحت خبيرة التغذية ماريا روزانوفا، أنه في حالة عدم وجود أمراض تمنع من تناول الطماطم، لا يجب تناول كل الأنواع، حيث أن النوع الذي يتم زراعته بجانب المصانع والطرق يشكل خطرًا على الصحة؛ بسبب وجود ارتفاع في نسبة المعادن داخلها.

فوائد الطماطم

وهناك فوائد عديدة للطماطم يحصل عليها الجسم في حالة عدم وجود خطر من تناولها، وهي: