تراند اليوم : الاهلي مباشر .. بث مباشر الاهلى وفاركو مباراه الاهلي وفاركو مباشر بث مباشر مباراه الاهلي وفاركو

مشاهدة مباراة الأهلي وفاركو بث مباشر يلا شوت pharco vs al ahly في الدوري المصري ، يستضيف النادي الاهلي مساء اليوم الثلاثاء خصمه فريق فاركو ضمن مواجهة الجولة 11 من الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي ، وسوف تقام اليوم المواجهة على ارضية ملعب الاسكندرية ، وسوف تبدا اليوم الثلاثاء المباراة في تمام الساعة الثامنه مساءا بتوقيت مصر ، وسوف تنقل اليوم المواجهة على اون تايم سبورت الاولي.

النادي الاهلي حاليا في جدول الترتيب من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي هو صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب ، وسوف يحل اليوم ضيفا من امام نظيرة فريق فاركو ، ويبحث اليوم النادي الاهلي عن الانتصار وحصد الثلاث نقاط ضمن منافسات الدور الاول للموسم الحالي من الدوري الممتاز ، واخر مباراة لعبها نادي الاهلي قبل مواجهة اليوم قد خسر فيها على ملعبه بهدف وحيد ضمن منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا.

فيما على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل فريق فاركو المباراة على ملعبه في ذهاب منافسات الموسم الحالي من الدوري المصري ، وحاليا فريق فاركو هو صاحب المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة ، واخر مباراة لعبها نادي فاركو قبل مواجهة اليوم كانت من امام نظيرة فريق طلائع الجيش والتي قد خسر فيها نادي فاركو في المباراة خارج ملعبه في الجولة الماضيه من الدوري والتي انتهت بهدف وحيد بدون رد.