تراند اليوم : أعراض مرض الملاريا وعلاجه واللقاح الجديد للوقاية منها

وكالات / الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن الملاريا مرض يهدد الحياة تسببه الطفيليات التي تنتقل إلى الناس من خلال لدغات بعوضة الأنوفيلة المصابة، ولكن الملاريا يمكن الوقاية منها وعلاجها، في عام 2020، كان هناك ما يقدر بنحو 241 مليون حالة إصابة بالملاريا في جميع أنحاء العالم، وبلغ العدد التقديري للوفيات بسبب الملاريا 627 ألف في عام 2020.

وقالت منظمة الصحة العالمية، يتحمل الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية نصيبًا كبيرًا بشكل غير متناسب من عبء الملاريا العالمي، في عام 2020، كانت المنطقة موطنًا لـ95% من حالات الإصابة بالملاريا، و96% من وفيات الملاريا، ويُقدَّر أن الأطفال دون سن الخامسة يمثلون 80% من مجموع وفيات الملاريا في الإقليم.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن الملاريا هي مرض حموي حاد تسببه طفيليات البلازموديوم، والتي تنتقل إلى الناس من خلال لدغات بعوضة الأنوفيلة المصابة، موضحة أن هناك 5 أنواع من الطفيليات التي تسبب الملاريا لدى البشر، واثنان من هذه الأنواع - المتصورة المنجلية والمتصورة النشيطة - يشكلان أكبر تهديد، المتصورة المنجلية هي أخطر طفيليات الملاريا والأكثر انتشارًا في القارة الأفريقية، المتصورة النشيطة هي طفيلي الملاريا السائد في معظم البلدان خارج أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

أعراض الإصابة بالملاريا

عادة ما تظهر الأعراض الأولية - الحمى والصداع والقشعريرة - بعد مدة تتراوح بين 10 و15 يومًا من لدغة البعوض المعدية، وقد تكون خفيفة ويصعب التعرف عليها على أنها ملاريا، إذا تُركت الملاريا المتصورة المنجلية دون علاج، فيمكن أن تتطور إلى مرض شديد وموت خلال فترة 24 ساعة.

في عام 2020، كان ما يقرب من نصف سكان العالم معرضين لخطر الإصابة بالملاريا، بعض الفئات السكانية معرضة بشكل كبير لخطر الإصابة بالملاريا والإصابة بأمراض خطيرة، الرضع والأطفال دون سن الخامسة والحوامل والمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من انخفاض المناعة ينتقلون إلى المناطق التي تنتقل فيها الملاريا بشدة مثل العمال المهاجرين والسكان المتنقلين والمسافرين.

توصى منظمة الصحة العالمية بلقاح الملاريا الرائد للأطفال المعرضين للخطر

باستخدام لقاح الملاريا AS01 / S. RTS، على نطاق واسع بين الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي المناطق الأخرى ذات معدلات انتقال الملاريا المتوسطة إلى المرتفعة من المتصورة المنجلية، تستند التوصية إلى نتائج برنامج تجريبي مستمر في غانا وكينيا وملاوي وصل إلى أكثر من 800 ألف طفل منذ عام 2019.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنها لحظة تاريخية، "إن لقاح الملاريا الذي طال انتظاره للأطفال هو تقدم كبير في مجال العلوم وصحة الطفل ومكافحة الملاريا، "إن استخدام هذا اللقاح بالإضافة إلى الأدوات الموجودة للوقاية من الملاريا يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح الشابة كل عام"، مضيفًا: تظل الملاريا السبب الرئيسي لأمراض الأطفال ووفياتهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يموت أكثر من 260 ألف طفل أفريقي دون سن الخامسة بسبب الملاريا سنويًا، في السنوات الأخيرة، أبلغت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها عن ركود في التقدم ضد المرض الفتاك.