تراند اليوم : بث مباشر الاهلي .. بث مباشر الاهلي وفاركو بث مباشر مباراة الاهلي وفاركو بث مباشر مباراة الاهلي اليوم مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي وفاركو بث مباشر لايف يلا شوت اليوم 01-03-2022 في الدوري المصري مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الاهلي ضد فاركو pharco vs al ahly اليوم الثلاثاء في منافسات الدوري المصري ، في اول لقاء رسمي بين الفريقين في تاريخ الدوري الممتاز يستقبل اليوم فريق فاركو الصاعد هذا الموسم وصاحب المركز السابع في جدول الترتيب علي ارضه فريق الاهلي القادم من هزيمه مفاجاه امام ماميلودي صن داونز الجنوبي افريقي والسعي للرجوع لصدر الدوري مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الاسبوع الحادي عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، وعلي ارضيه ملعب الإسكندرية الليله سوف تلعب مواجهه الاهلي وفاركو وذلك في مواجهه سوف يبحث من خلاله كل فريق تحقيق نتيجه جيده لتعزيز مركزه ، وسوف تبدا اليوم الموافق 1 مارس مباراه الاهلي وفاركو في تمام الساعه الثامنه مساءا بتوقيت القاهره والتاسعه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة الأهلي وفاركو

الاهلي هو الضيف في لقاء الليله وذلك ضمن مباريات الاسبوع الحادي عشر من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق الاهلي قادم لمواجهه فاركو في الدوري من خساره علي ارضه في ثاني مبارياته في المجموعه الاولي لدوري ابطال افريقيا لهذا الموسم وذلك علي يد فريق ماميلودي صن داونز الجنوبي افريقي يوم الاحد الماضي وخسر الاهلي هذه المباراه بهدف وحيد مقابل لاشئ ، ويدخل الاهلي لقاء الليله وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطه وذلك بعد ان خاض 8 لقاءات الي الان ومن خلال هذه المباريات كان فريق الاهلي قد حقق الانتصار في 7 مباريات وتعادل في مباراه واحده ، والليله فريق الاهلي سوف يبحث عن تحسين الاداء واسعاد جماهير الفريق بالرجوع لصدرا الدوري .

مباراة فاركو والأهلي يلا شوت

علي الجانب الاخر فريق فاركو فهو صاحب الارض في مواجهه الاهلي الليله وذلك في مشوراه في الموسم الاول له في الدوري المصري ، فريق فاركو قبل ان يستقبل الاهلي حاليا هو صاحب المركز السابع في جدول الترتيب وذلك برصيد 15 نقطه جمعهم الفريق بعد ان خاض 10 مباريات الي الان ومن خلالهم كان الفريق تمكن من تحقيق الانتصار في 5 مباريات وخسر ايضا فاركو خمس مباريات قبل مباراه الاهلي الليله وهو سوف يسعي للخروج بنتيجه جيده من امام الاهلي لتعزيز مركزه ، واخر مباراه لعبها فريق فاركو في الدوري كانت مع فريق طائع الجيش الاثنين الماضي وخسر فريق فاركو هذه المباراه الذي لعبها خارج ارضه والتي انتهت بهدف مقابل لاشئ.