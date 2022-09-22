تراند اليوم : بيكي بلايندرز الموسم السادس حلقة 1 ايجي بست

بيكي بلايندرز الموسم السادس حلقة 1 ايجي بست ،شاركت صفحة مسلسل "بيكي بلايندرز" بإنستجرام بعض الصور لنجوم المسلسل بالتزامن مع موعد عرض الحلقة الأولى من الموسم السادس والأخير، وكتبت في التعليق على المنشور: "عائلة شيلبي تعود، شاهدوا بيكي بلايندرز على BBC 1 وbbciplayer الليلة من الساعة التاسعة مساءً".

وظهر في الصور كيليان مورفي الذي يجسد دور تومي شيلبي، وفين كول الذي يؤدي دور مايكل جراي، وصوفي راندل التي اشتهرت بأداء دور أدا شيلبي، بالإضافة إلى النجم بول أندرسون في دور آرثر شيلبي.

أفادت صحيفة الجارديان أن الحلقة الأولى من الموسم السادس من المسلسل تم تخصيصها إلى هيلين ماكروري، التي وافتها المنية في أبريل/ نيسان من العام الماضي، وتجسد دور العمة بولي.

وأفادت الصحيفة أنه على الرغم من غيابها شخصيًا، لكن العمة بولي متواجدة في مشاهد متفاوتة خلال الحلقة الأولى، وقال الكاتب ستيفن نايت في تصريحاته لراديو تايمز: “كان علينا أولاً وقبل كل شيء التعامل مع العواقب فيما يتعلق بالقصة، والتوقف لحظة للتعامل مع فقدان الشخصية، في محاولة لتحقيق التوازن بين كل ذلك”.

كما أضاف ستيفن نايت في تصريحاته أن تومي شيلبي يواجه أكبر تحد له حتى الآن، قائلًا: “تومي على وشك مواجهة أعداء وشياطين أقوى من أي شيء واجهه من قبل، إنه في منتصف الثلاثينيات، والفاشية آخذة في الارتفاع، وشيلبي أقوى من أي وقت مضى، لكن الأشرار قادمون لاستعادة تومي شيلبي”.

كما أفاد موقع digital spy أن كيليان مورفي من المقرر أن يجسد دور تومي شيلبي في الفيلم المستقل المقرر إنتاجه عن المسلسل، وبسؤاله عما إذا كان تومي وشقيقه آرثر سيستمران في الظهور في قصة “بيكي بلايندرز” بعد الموسم السادس.

قال ستيفن نايت: “من المستحيل القول بعد، لكن في الفيلم نعم”، أضاف: “سنقوم بصنع فيلم روائي والذي سينقل العالم إلى الحرب العالمية الثانية”، مضيفًا أن هناك عددًا كبيرًا من الممثلين الذين يُجري محادثة معهم بالفعل، كما كشف أيضًا أنه من المقرر اختيار بعض الوجوه الجديدة.

قصة مسلسل Peaky Blinders:

بيكي بلايندرز (Peaky Blinders)‏ هو مسلسل جريمة بريطاني من ابتكار ستيفن نايت، تم عرضه لأول مرة على قناة بي بي سي الثانية في 12 سبتمبر 2013.

تقع أحداث المسلسل في برمنغهام في إنجلترا، ويُركز على عائلة شيلبي الإجرامية في أعقاب الحرب العالمية الأولى.

مقتبس عن عصابة بيكي بلايندرز الحقيقة ولكن بأحداث خيالية، وهي عصابة من القرن التاسع عشر كانت ناشطة في المدينة منذ تسعينيات القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين. يلعب كيليان مورفي دور تومي شيلبي، زعيم العصابة، مع هيلين ماكروري بدور عمة تومي إليزابيث "بولي" غراي وبول أندرسون كشقيقه الأكبر آرثر شيلبي، ثاني أكبر عضو في العصابة.

في مايو 2018، بعد فوز المسلسل الدرامي في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للتليفزيون، أكد نايت "طموحه في جعل قصة العائلة بين الحربين العالميتين، وإنهائها بأول صفارات الإنذار للغارات الجوية على برمنغهام"، والتي كانت 25 يونيو 1940.

بعد انتهاء الموسم الرابع، أكد أن المسلسل سيكمل ثلاثة مواسم أخرى (سبعة في المجموع) لإكمال القصة حتى هذه المرحلة. تم عرض الموسم الخامس على بي بي سي الأولى في 25 أغسطس 2019 وانتهى في 22 سبتمبر 2019.

حصلت نتفليكس، بموجب صفقة مع شركة واينستين وإندمول، على حقوق توزيع بيكي بلايندرز في الولايات المتحدة وحول العالم. في يناير 2021، تم الإعلان عن أن الموسم السادس سيكون الموسم الأخير.

مسلسل “Peaky Blinders” من إخراج أنتوني بيرن، وتدور أحداث المسلسل في برمنجهام بإنجلترا، ويتبع جرائم عائلة شيلبي في أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرةً، وتستند قصة العائلة الخيالية إلى عصابة شبابية حضرية حقيقية تحمل الاسم نفسه.

والتي كانت موجودة في المدينة من تسعينيات القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين، وبالإضافة إلى كيليان مورفي، يضم الموسم السادس أيضًا كل من بول أندرسون، فين كول، آنيا تايلور جوي، وصوفي راندل، وتوم هاردي.

طاقم عمل مسلسل Peaky Blinders:

- كيليان مورفي بدور توماس "تومي" شيلبي صاحب رتبة الإمبراطورية البريطانية، وحاصل على وسام السلوك المتميز، والميدالية العسكرية، وعضو برلمان، وقائد بيكي بلايندرز.

هيلين ماكروري بدور إليزابيث "بولي" غراي، ني شيلبي، عمة تومي وإخوته، وأمين صندوق بيكي بلايندرز.

بول أندرسون بدور آرثر شيلبي، أكبر أشقاء الشيلبي وأقدم عضو في العائلة.

سام نيل بدور رئيس المفتشين/الرائد تشيستر كامبل (مواسم 1–2)، شرطي بروتستانت أولستر أيرلندي من بلفاست.

أنابيل واليس بدور غريس بورغيس، في وقت لاحق شيلبي (مواسم 1–3، 5)، عميلة سرية سابقة وبروتستانت إيرلندية تتزوج من تومي.

جو كول بدور جون شيلبي (مواسم 1–4)، ثالث أصغر أشقاء الشيلبي.

صوفي راندل بدور أدا ثورن، ني شيلبي، أخت الشيلبي الوحيدة.

أيدو غولدبرغ بدور فريدي ثورن (مواسم 1)، شيوعي معروف قاتل في الحرب العظمى؛ زوج آدا.

نيد دينيهي بدور تشارلي سترونج، صاحب سفينة شراعية وعم تومي.

بنيامين صفنيا بدور إرميا "جيمي" جيسوس، واعظ وصديق العصابة.

تشارلي كريد-مايلز بدور بيلي كيمبر (مواسم 1)، المهيمن المحلي الذي يدير السباقات المحلية.

ديفيد داوسون بدور روبرتس (مواسم 1)، محامي بيلي كيمبر.

فين كول بدور مايكل جراي (مواسم 2–5)، نجل بولي البيولوجي.

شارلوت رايلي بدور ماي كارلتون (مواسم 2، 4)، أرملة ثرية تمتلك سباق الخيل.

توم هاردي بدور ألفي سولومونز (مواسم 2–5)، قائد عصابة يهودية في كامدن تاون.

نواه تايلور بدور دربي سابيني (مواسم 2)، قائد عصابة إيطالية في كامدن تاون.

باكي لي بدور جوني دوجز (بشكل متكرر مواسم 1–2؛ أساسي مواسم 3–5)، صديق تومي الغجري.

ايمي فيون ادواردز بدور إيزماي شيلبي، ني لي (بشكل متكرر مواسم 1–2، أساسي مواسم 3–4)، زوجة جون شيلبي.

ناتاشا أوكيف بدور ليزي ستارك، في وقت لاحق شيلبي (بشكل متكرر مواسم 1–2، أساسي مواسم 3–5): بدور بائعة هوى سابقة تعمل مع تومي كسكرتيرته ووالدة ابنة تومي روبي.

بادي كونسيدين بدور الأب جون هيوز (مواسم 3)، قس يعمل مع القسم د (الرابطة الاقتصادية) في الحكومة البريطانية.

ألكسندر صديق بدور روبن أوليفر (مواسم 3)، فنان صورة في علاقة رومانسية مع بولي غراي.

غايت يانسن بدور الدوقة الكبرى تاتيانا بتروفنا (مواسم 3)، أميرة روسية.

جان بيجويت بدور جراند ديوك ليون بتروفنا (مواسم 3)، زوج الدوقة الكبرى إيزابيلا.

دينا كورزون بدور الدوقة الكبرى إيزابيلا (مواسم 3)، عمة الأميرة تاتيانا بتروفنا.

كيت فيليبس بدور ليندا شيلبي (بشكل متكرر مواسم 3، أساسي مواسم 4–5)، زوجة آرثر شيلبي.

إيان بيك بدور كرلي (بشكل متكرر مواسم 1–3، أساسي مواسم 4–5)، مساعد لتشارلي سترونج.

تشارلي ميرفي بدور جيسي إيدن (مواسم 4–5)، منظمة النقابة ومحبة لتومي شيلبي.

أدريان برودي بدور لوكا تشانجريتا (مواسم 4)، مافيا نيويورك لديها ثأر ضد عائلة شيلبي.

آيدن جيلن بدور أبراما قولد (مواسم 4–5)، حليف عائلة شيلبي وعاشق بولي غراي.

جاك روان بدور بوني قولد (مواسم 4–5)، ابن أبراما قولد وبطل في الملاكمة.

كينجسلي بن أدير بدور العقيد بن يونغر (بشكل متكرر مواسم 4، أساسي مواسم 5)، عقيد شاب يدخل علاقة مع أدا ثورن.

أنيا تايلور بدور جينا غراي (مواسم 5)، زوجة مايكل غراي الأمريكية.

بريان جليسون بدور جيمي ماكافيرن (مواسم 5)، قائد بيلي بويز.

سام كلافلن بدور أوزوالد موزلي (مواسم 5)، سياسي فاشي.

كوزمو جارفيس بدور بارني (مواسم 5)، رفيق الحرب العالمية الأولى والصديق القديم لتومي الذي يحبس في ملجأ للمجانين.

آندي نيمان (بشكل متكرر مواسم 1)، ريتشارد ماكابي (بشكل متكرر مواسم 2) ونيل ماسكل (أساسي مواسم 5) بدور ونستون تشرشل.

كيت ديكي بدور الأم متفوقة (مواسم 5)

أندرو كوجي بدور بريلين تشانغ (مواسم 5).