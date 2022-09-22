تراند اليوم : رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار

رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار، سعت الحكومة الليبية بالعمل على توفر العيشة الكريمة لجميع المواطنين الليبيين، وتم العمل على برامج الإسكان الاجتماعي عبر وزارة الإسكان، من أجل دعم المواطنين الليبيين من الذين دخلهم محدود، وبعضاً من الأسر الضمان الاجتماعي، حتى يعمل على تحسين المستوى المعيشي للأسر، والقيام بمساعدتهم في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والعمل على توفير السكن الآمن لهم في هذه الدولة، بحيث نظم العديد من القوانين والقرارات المتنوعة.

برنامج المساعدات السكنية وزارة الإسكان ليبيا

إن الهدف من المساعدات السكنية هو العمل على مساعدة الأسر من ذوي الدخل المحدود والشباب، بحيث تم المنح لمرة واحدة، من أجل بناء مسكن أو الحصول على قطعة أرض.

تقوم الحكومة من خلال مصرف الادخار بمنح قروضاً إسكانية لكافة المواطنين من أجل عدة أغراض منها شراء منزل جاهز، وبناء منزل، وشراء منزل غير جاهز وإكماله.

رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار

قروض الإسكان الاجتماعي والإسكان، حيث تسعى حكومة ليبيا من خلالها إلى توفير حياة كريمة لجميع مواطني هذا البلد، ولهذا السبب قامت بإنشاء العديد من برامج الإسكان الاجتماعي من خلال وزارة الإسكان لدعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض والشباب بهدف تحسين المستوى المعيشي لهذه الأسر ومساعدتها على تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير السكن الملائم لها.

برنامج الوحدات السكنية

برنامج الوحدات السكنية يهدف برنامج الوحدات السكنية إلى توفير وإنشاء مجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود تتوفر العديد من المرافق والخدمات الضرورية في هذه المجمعات، مثل مسجد ومصلى عام وأسواق ومراكز حرفية ومدارس وطرق حديثة، حيث تساعد على زيادة ارتباط السكان بقراهم المحلية ومعهم وهي تتيح لهم ممارسة أنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية، مثل الحرف التقليدية والزراعة والصيد والرعي، من خلال توفير السكن اللائق الذي يشمل مختلف المرافق والخدمات.

الشروط العامة لاستحقاق وحدة سكنية أو مساعدة إسكانية أو قرض إسكاني من وزارة الإسكان

خدمة الشروط العامة للتأهل لوحدة سكنية أو مساعدة إسكانية أو قرض إسكاني. توفر لك وزارة الإسكان في ليبيا الشروط لطلب الخدمة من خلال اتباع الشروط التالية

أن يكون ليبي الجنسية.

ألا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة، رجلاً كان أم امرأة، ما لم يثبت أنه متزوج وأن عمره لا يقل عن إحدى وعشرين سنة، أو أنه المعيل الوحيد للأسرة. أسرة. لعائلتك عند تقديم الطلب.

لا هو وزوجته أصحاب مسكن مناسب للسكن، ولم يتنازلوا عنه بأي شكل قانوني للاستفادة من أحكام هذا القانون.

يجب ألا يكون هو أو زوجته قد استفاد مسبقًا من وحدة سكنية أو مساعدة إسكان أو قرض وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي المذكور أعلاه أو أي قانون أو لائحة أخرى تسهل عليك بناء منزل أو الحصول عليه.

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، أن القروض ستكون بقيمة 150,000 ألف دينار وتستهدف المبادرة 25 ألف مستفيد.

وستشمل المرحلة الأولى توزيع 1500 قطعة أرض في المنطقة الشرقية و3500 في المنطقة الجنوبية، و3500 بالمنطقتين الغربية والوسطى.

من جانبه، قال وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، إنّ توزيع قطع الأراضي سيشمل في مرحلتها الأولى 1500 قطعة بالمنطقة الشرقية و3500 بالمنطقة الجنوبية و3500 بالمنطقتين الغربية والوسطى.

وتابع التومي، أنّه إضافة إلى 8625 قطعة أرض جاهزة ستكون هناك أكثر من 16 ألف قطعة أرض إضافية تعمل شركة التهيئة العمرانية على تجهيزها خلال شهر.

وأشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، إنّ وزارة الشباب حددت قطع الأراضي التي ستوزع على الشباب بمختلف المدن الليبية.

رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار