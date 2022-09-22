تراند اليوم : مخاطر تصيب المرأة بسبب الإجهاض المتعمد

معظم المضاعفات والمخاطر التي تهدد صحة المرأة بعد الإجهاض متوسطة أو معتدلة، بحسب التقارير الطبية أقل من 0.03% من الحالات تتطلب دخول المستشفى نتيجة آثار جانبية، لكن قد تحدث بعض الأمراض والمضاعفات في المستقبل بعد الإجهاض الاختياري، وإليك ما تحتاجين معرفته عنها:

أعراض ما بعد الإجهاض

هناك ما يُعرف بمتلازمة الإجهاض، وهي مشاعر الحزن والأسى التي تعقب فقد الجنين، وهي حالة نفسية غير معترف بها علميًا حتى الآن، لكن هذه المشاعر طبيعية بعد فقدان الجنين.

العقم

يمكن أن يحدث الإجهاض عن طريق إزالة الجنين والأنسجة من الرحم بآلة جراحية تشبه الملعقة، وفي حالات نادرة قد يسبب ذلك ثقبًا في الرحم أو ندوبًا داخله، وقد يؤدي ذلك إلى ضرر يتمثل في عدم قدرة المرأة على الحملمرة أخرى.

تعفن الدم

بحسب رابطة الحمل الأمريكية يحدث في حالات نادرة ما يعرف بتعفن الدم نتيجة الإجهاض، وترتبط تلك الحالة بعمليات الإجهاض غير القانونية، حيث تغمر البكتريا الموجودة في الدم الجسم، ما يؤدي إلى التهاب وتخثر الدم ومن مضاعفات هذه الحالة تأثر القلب وتعرض وظائفه للفشل، ما يؤدي إلى عدم وصول الدم المؤكسج إلى أنحاء الجسم، على الرغم من ندرة هذه الحالة، إلا أنها تؤدي إلى الوفاة في 50% من حالات الإصابة بها.

الإجهاض وسرطان الثدي

وجدت بعض الدراسات عام 1980 روابط بين الإجهاض وسرطان الثدي، لكن ظلت نتائج هذه الدراسات غير حاسمة، ومؤخرًا أثبتت دراسات المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة بوضوح أن الإجهاض المتعمد لا يرتبط بسرطان الثدي.