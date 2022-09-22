تراند اليوم : ثمرة صينية تمد الجسم بالطاقة في الشتاء

ينصح خبراء التغذية الفرنسيون بتناول ثمرة ليتشيه وهى من فصيلة الصابونيه لونها أحمر وفى حجم التفاح أطلق عليها / الكرز الصيني/ لإحتوائها على فيتامين / سى / وقدرتها على توفير الطاقة اللازمة للجسم خاصة في فصل الشتاء.

وتحتوى هذه الثمرة على 14 جراما من السكريات فى كل 100 جرام والبوتاسيوم 158 مللجرام فى كل 100جرام علما بأن مائة جرام تعادل 70 سعرا حراريا وأن الثمرة تزن ما بين 15 إلى 20 جراما / ويمكن قضمها طوال اليوم.

ويؤكد الخبراء أهمية الاختيار الجيد للثمرة التي تكون قشرتها غامقه وتكون مستويه ويمكن وضعها مع السلطة أو قضمها ، وهى مفيدة جدا خاصة في فصل الشتاء حيث البرد الشديد يجعل الجسم في حاجة لمزيد من الطاقة لمقاومة البرد .