تراند اليوم : باستا الدجاج

إليكم المقادير مع طريقة التحضير:

باستا الدجاج

*مقادير

- 500 غرام من الدجاج المقطع لمكعبات

- ربطة معكرونة بوزن 500 غرام

- فلفل أخضر مقطع لمكعبات صغيرة

- بصلة مقطعة

- مكعب ماجي

- علبة كريم مخفوق حجم وسط

- جبنة موزاريلا مبشورة

- ماء ومكعب ماجي لسلق المعكرونة

- زيت زيتون

*طريقة التحضير:

. تُسلَق المعكرونة في لتر من الماء مع مكعب ماجي.

. يسخن القليل من الزيت في قدرٍ على النار، ثم يُضاف الدجاج ويُقلب حتى يجف من الماء.

. في قدرٍ آخر، تُقلى البصلة بالزيت حتى تذبل. ويُضاف الفلفل مع التقليب جيداً لمدة دقيقتين، ثم يضاف الدجاج ويتم تقليبه. عندها نضيف مكعب المرق وكوب أو أكثر من ماء سلق المعكرونة ويجب تقليب المزيج جيداً.

. الآن نضيف الكريم والموزاريلا أيضاً مع التقليب لمدة 5 دقائق، ثم نضع الدجاج والكريمة في صحنٍ كبير وعميق.

. عندها نصفّى المعكرونة من الماء بعد أن تستوي، ثُم نضيفها إلى خلطة الدجاج، ويتم خلطها جيداً لتصبح جاهزة للتقديم.

*طريقة التقديم:

يمكن إضافة المزيد من الجبنة المبشورة على الوجه عند التقديم. كما يمكن تزيينها ببعض الخضر كالحبق والصعتر وغيره من المنكهات.