تراند اليوم : فوائد العدس أسرار صحية تختبيء في "لحم الفقير"

قديما قالوا العدس هو لحم الفقير لما له من فوائد غذائية تغني غير القادر عن تناول اللحوم، والآن تعلن الأمم المتحدة عن اختيار عام 2016 ليكون العام الدولي للبقوليات، ليتحول العدس لطعام ترحب به موائد الفقراء والأغنياء.

وحسب “DW”، لا تكاد تخلو مائدة الطعام العربية من الفلافل أو حساء العدس أو حتى أنواع السلطات المصنوعة من الحمص وكلها مصادر أساسية للبروتين وهو أمر يعوض تناول اللحوم، التي ترتفع أسعارها بشكل ملحوظ، وارتبط تناول اللحوم والبقوليات على مدار التاريخ بشكل كبير بالوضع الاقتصادي للأفراد والدول، ففي فترات الازدهار الاقتصادي كان تناول اللحوم يعد من الوجاهة الاجتماعية لاسيما وأن البقوليات رغم غناها بالمواد الغذائية، إلا أنها تحتوي على جزيئات من السكر صعبة الهضم ما يسبب الشعور المزعج بالانتفاخ بعد تناولها.

شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً في تناول اللحوم وزيادة واضحة في عدد من يعتمدون على التغذية النباتية مع التخلي عن منتجات اللحوم، وهو ما رصدته الأمم المتحدة وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “دي فيلت” الألمانية، وتشير الأبحاث التاريخية إلى أن الهنود وسكان وسط آسيا اعتمدوا بشكل كبير في التغذية على العدس منذ قرون، وتم توريد العدس لاحقاً لوسط أوروبا عن طريق نوهت

تنوع في الأشكال والفوائد

لا يتنوع العدس في ألوانه فقط بين البني والأخضر والأحمر والأصفر والأسود بل في الفيتامينات فهناك ما يمكن طهيه بقشرته وهو أخف في الهضم وبالتالي يناسب من يعانون من مشكلات الجهاز الهضمي بشكل عام، أما الأنواع التي تستخدم بقشرتها فهي أغنى بالمواد الغذائية علاوة على أن طعمها أكثر تركيزاً.

تساعد مكونات العدس على الشعور بالشبع لفترة طويلة كما أنها تقوي جهاز المناعة وتخليص الأمعاء من المواد الضارة، وفي كندا أظهرت دراسات أجريت على من يمارسوا الرياضات العنيفة، أن أدائهم يتحسن بشكل ملحوظ إذا تناولوا وجبات مصنوعة من العدس قبل المباريات كبديل للمكرونة والبطاطا.

ووفقاً لموقع “تسينتروم فور جيزوندهايت”، يتميز العدس بغناه بمركب عضوي طبيعي موجود في الخلايا ويلعب دوراً هاماً في بناء الخلايا الجديدة، وتتراجع نسبة هذا المركب مع موت الخلايا القديمة أو المريضة ويتم تعويضها من خلال التغذية المناسبة.