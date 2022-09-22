تراند اليوم : روتين نمط الحياة السيء يصيب بأزمات قلبية

أكد خبراء الصحة أن الهنود هم الأكثر عرضة بمعدل ثلاثة أضعاف للإصابة بالسكتة القلبية مقارنة بالأمريكيين، وذلك بسبب سوء نمط الحياة التي يتبعونها، وسوء عادات الأكل ولأسباب وراثية.

وأوضح الباحثون أنه بينما يعاني الأمريكيون في المتوسط من الإصابة بالسكتات القلبية في الخمسينيات من أعمارهم، فإن الهنود تبدأ معاناتهم مع مطلع الأربعينيات، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى سوء نمط الحياة المتبع والاستهلاك الغذائي غير الصحي، فضلا عن الدور الذي يلعبه العامل الوراثي والذي من المرجح أن ينقل المرض بين العائلات الهندية بمعدل ثلاث مرات أكثر مقارنة بالعائلات الأمريكية.

وقال أحد الباحثين المشاركين في الدراسة إن مشكلة القلب تبرز في مقدمة الأسباب المؤدية إلى الوفاة في الهند، في الوقت الذي ساهم فيه التقدم الطبي في عدد من البلدان المتقدمة في الحد من معدلات الوفيات بسبب أمراض القلب.

وطالب الباحثون بضرورة معالجة أمراض القلب في الهند من خلال حملات توعية واسعة النطاق تركز على التغييرات الوقائية في نمط الحياة بدلا من الاعتماد على الموارد الطبية غير الكافية في الهند.