تراند اليوم : طاجن معكرونة بالدجاج من منال العالم

طاجن المعكرونة بالدجاج من منال العالم، طبق رئيسي شهي وسهل التحضير، حضريه وشاركينا رأيك بطعمه

المقادير :

المعكرونة: كوبان (حجم صغير، مسلوقة)

الدجاج: كوبان (مسلوق ومقطع)

البصل: 1 حبة (صغير الحجم، مفروم)

الثوم: فصّان (صغير الحجم، مهروس)

صفار البيض: 1 حبة

البصل: 1 حبة (كبير الحجم، مفروم، مقادير صلصة البندورة)

زيت الزيتون: 3 ملاعق كبيرة (مقادير صلصة البندورة)

الثوم: 3 فصوص (مهروس، مقادير صلصة البندورة)

الفلفل الأخضر: 1 حبة (مقطّع الى مكعبات، مقادير صلصة البندورة)

الفطر: 6 حبات (كبير الحجم، مقطع، مقادير صلصة البندورة)

ملح: ملعقة صغيرة (مقادير صلصة البندورة)

فلفل أسود: ملعقة صغيرة (مقادير صلصة البندورة)

الماء: كوب (مقادير صلصة البندورة)

معجون الطماطم: ربع كوب (مقادير صلصة البندورة)

بندورة: كوب (مفرومة، مقادير صلصة البندورة)

جبنة شيدر: كوب (مبشورة، مقادير صلصة البندورة)

طريقة التحضير:

1. سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية. أحضري طبق فرن كبير الحجم.

2. ضعي المعكرونة والدجاج والبصل والثوم وصفار البيض في الطبق، وقلّبي لتختلط هذه المواد.

3. لإعداد صلصة الطماطم: في مقلاة واسعة، ضعي البصل والزيت، على نار متوسطة، وقلّبي إلى أن يلين البصل. ثم، أضيفي الثوم والفلفل الأخضر، وقلبي ليلين الفلفل.

4. أضيفي الفطر والملح والفلفل والماء والمعجون والبندورة، ودعي هذا الخليط يطهى لمدّة 5 دقائق.

5. وزّعي صلصة البندورة على المعكرونة والدجاج في الفرن. ووزعي جبن «شيدر» و«موزاريلا»، انثري البقسماط.

6. ضعي الطبق في الفرن لمدة 35 دقيقة ليتسبك الطاجن. وقدّميه مباشرةً.