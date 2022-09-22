تراند اليوم : فوائد هامة للكرنب الأحمر

يعد الكرنب الأحمر أحد أبرز المكونات المميزة لطبق السلطة، ويدخل في أنواع عديدة من السلطات الشهية، كما أن للكرنب فوائد صحية عديدة قد لا يعرفها الكثيرون.

نقدم لكم فوائد غذائية عديدة ومهمة لصحة الإنسان، نستعرضها في السطور الآتية:

يحتوى الكرنب الأحمر على نسب منخفضة من السعرات الحرارية، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الوزن بسهولة.

يساهم الكرنب الأحمر في تنظيف الامعاء من السموم والوقاية من المشاكل الهضمية كعسر الهضم والإمساك.

احتواء الكرنب الأحمر على كميات مناسبة من فيتامين"C"، يعمل على تقوية المناعة ومحاربة الأمراض

يحتوى الكرنب الأحمر على نسب عالية من الحديد لتزويد الخلايا بالأوكسجين، الأمر الذي يساهم في الوقاية من فقر الدم.

احتواء الكرنب الأحمر على نسب عالية من الكالسيوم، يقي من هشاشة العظام وبالأخص في مرحلة الشيخوخة، إلى جانب تقويته للعظام بشكل عام.

